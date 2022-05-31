【強制檢測】41處納強檢公告　涉半山寧養台B座、太古城隋宮閣等

▲ （林宇翔攝）

政府今（31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月1日或6月2日檢測，指明地點如下：

1. 半山區般咸道78號寧養台 B 座

2. 深水埗富昌邨富韻樓

3. 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

4. 九龍灣德福花園 L 座

5. 將軍澳寶林邨寶勤樓

6. 上水上水名都羅馬閣

7. 元朗合財街19號鉅發大廈 (1 及 2 座)

8. 馬鞍山錦豐苑錦薇閣

9. 沙田廣源邨廣楊樓

10. 大埔大埔中心 21 座

11. 沙田禾輋邨民和樓

12. 觀塘康麗園 C 座

13. 旺角富榮花園 14 座

14. 新蒲崗錦榮街 6-24A 號金橋大廈

15. 鴨脷洲海怡半島怡暉閣

16. 鰂魚涌太古城隋宮閣

17. 中環卑利街38號中發大廈

18. 黃竹坑南濤閣 3 座

19. 鰂魚涌濱海街 5 號中興大廈

20. 半山區麥當勞道96號寶樺臺

21. 鰂魚涌康山道 2 號康蘭居

22. 灣仔囍滙 1 座

23. 土瓜灣樂民新邨樂善樓

24. 觀塘月華街42號華苑大廈 A 座

25. 觀塘安泰邨恒泰樓

26. 黃大仙天宏苑宏美閣

27. 黃大仙天馬苑駿威閣

28. 牛池灣嘉峰臺 1 座

29. 藍田康雅苑杏雅閣

30. 大角咀浪澄灣 5 座

31. 鑽石山龍蟠苑龍璋閣

32. 牛頭角彩福邨彩歡樓

33. 屯門青棉徑 6 號好發大廈

34. 將軍澳健明邨明星樓

35. 青衣青泰苑通泰閣

36. 東涌逸東(二)邨勤逸樓

37. 屯門悅湖山莊 9 座

38. 屯門景峰花園 5 座

39. 青衣海悅花園 2 座

40. 葵涌悅麗苑麗雲閣

41. 嚐聚坊 (員工飯堂) 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓

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責任編輯：李榮忠