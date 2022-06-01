【警隊招募】警隊本年度目標招募240名見習督察　6.19第四度招募體驗日首辦小組面試「試當真」

▲ 警隊人事部招募組警司陳純青（左三）表示，除體能測試外，不少投考者對警務工作認識不足，建議多作了解。（林宇翔攝）

警隊上年度接8,200多份投考申請，已取錄170名見習督察及484名警員；警隊編制目前仍有5,000多個空缺。但警方留意到投考者對警隊工作認識不足，須加強宣傳讓市民加深了解。警務處本年度目標招募240名見習督察及1,350名警員，警隊人事部招募組警司陳純青稱，2019年起投考人數下跌，至近期保持平穩。

他解釋，部分招募組人員被抽調協助抗疫，令招募工作受阻；加上15至29歲勞動人口急跌，其他行業疫後復甦，加劇人才競爭，市民對政府工也興趣漸降，承認招募相當困難，預視未來仍有不確定因素。

上年度警隊收到8,200份申請，但僅取錄600多人，陳純青指反映警隊遴選嚴謹，不會因應空缺而濫竽充數，會堅守遴選質素。他續指，根據以往不少經驗，除體能測試以外，不少投考者對警務工作認識不足，建議多作了解。

而警隊編制上仍有5,000多個空缺，透過延遲退休及合約制聘請已退休人員等安排下，警隊服務仍維持正常，招募組長遠會利用不同方式吸引和挽留人才。警方4月1日起調整遴選要求，取消需在港居留滿7年的入職條件，陳純青說有15人因放寬措施而成功投考，分別取錄4名見習督察、6名警員及5名輔警。

陳純青透露，針對年輕一追求Work Life Balance，警隊亦一改宣傳策略，希望以警務工作多元化、福利、文娛康樂設施等，讓市民了解警隊工作並非刻板，公餘亦可找到生活平衡。

警隊今年招募主題為「心繫社會」，警方於本月19日第四度舉辦招募體驗日，冀透過親身交流讓市民明白遴選流程，屆時繼續體能測試「試當真」外，亦首次辦小組面試「試當真」，成績會有3個月有效期。

而8月「警察招募號」宣傳車亦會落區進行宣傳及招聘工作等，同時警方亦會參加7月的2個教育職業博覽，並續推警隊實習，提供300多個職位，盼吸納一眾畢業生。

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記者：蘇文軒