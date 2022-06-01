【警隊招募】 內部選出5名警「募」大使　「貼地」鼓勵市民投考

▲ (林宇翔攝)

警隊今年招募以「心繫社會」為主題，在警隊內部選出5名警員，成為警「募」大使，希望以「小故事大意義」方式，令市民知道警隊跟社會大眾貼近，協助市民解決生活問題。其中兩名女警Sharon及樂怡均希望以自身經歷，鼓勵女性投考警隊。

現駐守秀茂坪分區軍裝巡邏小隊的樂怡，認為女性在警務工作上可伸張正義，例如安撫受害者及處理法律文件。她於內地暨南大學畢業，也希望協助在內地讀書的港人投考，「不同背景的人都可在警隊發揮所長。」

現年29歲的Sharon本身是「警嫂」，加入警隊前是全職家庭主婦，至去年居港滿7年後成功投考警隊。她說一直以加入警隊為目標，成功取得居港資格後，便透過「志警成計劃」投考，丈夫亦十分支持她。

提到警隊最近豁免居港滿7年的要求，Sharon認為做法是與其他紀律部隊看齊，機會難得，鼓勵市民特別是女性追求夢想。

另外3位男警則是運動健將，其中阿熙是前港隊壁球代表，透過警隊的精英運動員招募計劃加入警隊。他指運動員擁有良好體能，高度專注力，正正符合警隊所需。

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記者：蘇文軒