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【候任特首】民主黨電郵意見書至候任辦　倡考慮撤銷控及特赦反修例相關案件

政治 22:51 2022/05/31

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民主黨將意見書電郵至候任特首辦。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超當選後，約見過不同黨派的立法會議員。未有參選今屆立法會選舉的民主黨，今日將其意見書，電郵至候任特首辦公室，當中涵蓋政治、經濟、青年、房屋、勞工、醫療等範疇。

民主黨認為，新政府應有胸襟兼聽且廣納民意，而《基本法》承諾普選特首及立法會的權利，政府不應迴避，而港區國安法震懾效果大，長期以此方式運作，對社會有極大影響，政府如要加強國安教育，應清晰向市民釐清違法行為、執法界綫。

另外，民主黨指出，香港正嚴對移民潮，政府應積極挽留港人，否則面對人口流失、人才缺乏。該黨又相信，人口增長會因移民潮、經濟不景放緩，應更新人口評估，並擱置海港中部大型填海計劃。

青年政策方面，該黨建議提供誘因，讓青年留港發展，並提供青年創業援助。民主黨又提到，政府若有意真誠與社會及青年重建關係，應考慮撤銷所有因反修例事件而被控告的案件，並特赦在囚人士。

該黨又指，社會形勢嚴峻艱難，仍會謹守崗位，盡力提出意見。

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責任編輯：陳宛彤

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