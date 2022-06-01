【新冠疫苗】21間社區接種中心今起續提供服務　4間接種中心關閉

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21間社區疫苗接種中心今日（6月1日）為市民提供新冠疫苗接種服務，開放時間為星期一至五上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。而4間社區疫苗接種中心今日起關閉，包括位於中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館的接種中心。



為3歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠



為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至六月三十日）

為5歲至11歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館



另外，香港中文大學醫院和林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為5歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。 除社區疫苗接種中心外，其他免費接種新冠疫苗途徑包括公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局的指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心，以及提供科興疫苗的私家醫生和診所和提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等。

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責任編輯：余思嵐