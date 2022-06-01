【封區檢測】屯門兆禧苑順禧閣圍封強檢　黃大仙彩虹邨白雪樓發現1宗陽性個案【不斷更新】

▲ 黃大仙彩虹邨白雪樓發現1宗陽性個案。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】屯門兆禧苑順禧閣圍封強檢

政府自下午5時起，將屯門兆禧苑順禧閣指明為「受限區域」，目標是明日（2日）上午約11時完成行動，受檢人士於今晚11時30分前接受檢測。

政府發言人表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



【07:55】黃大仙彩虹邨白雪樓約0.06%住戶染疫

黃大仙彩虹邨白雪樓約1480名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約770戶，當中102戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。共檢查了約180名受檢人士的檢測報告，發現有15人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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責任編輯：TOPick 港聞組