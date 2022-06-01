【疫苗通行證】警方聯同食環署巡查西區　4負責人收傳票17客罰款

▲ (警方提供)

警方今日（6月1日）表示，聯同食環署西區防疫巡查，4名負責人收傳票，向17名顧客發出罰款。

西區警區人員昨日聯同食物環境衞生署，共巡查區內109個處所，包括84間持牌食肆、7間遊戲機中心及18間按摩院。其中，人員發現4間食肆未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼及食肆員工未有妥善戴好口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。警員遂向1名本地男顧客及2名本地女顧客發出定額罰款通知書，並將會向4名牌照負責人發出傳票。

另外，警方於行動中在香港仔及西區發現共11名本地男子、2名非華裔男子及1名本地女子，年齡介乎24至84歲，未有正確佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：余思嵐