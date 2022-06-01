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【防疫抗疫基金】2022年錄虧損公共交通營辦商獲發還半年常規維修保養費用　延長3個月燃料補貼

社會 09:47 2022/06/01

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2022年錄虧損公共交通營辦商獲發還半年常規維修保養費用，延長3個月燃料補貼。（資料圖片）

運輸署今日（1日）宣布，將擴展第六輪「防疫抗疫基金」下本地公共交通業界的紓困措施，協助他們面對艱難的營運環境，所涉及的額外開支約為7.69億元。

政府於今年2月推出第六輪「防疫抗疫基金」，向本地公共交通業界提供財政支援，包括燃料和一筆過非實報實銷的補貼。受到新冠疫情的持續影響，本地公共交通業界的乘客量大幅減少，對維持業界的財政及營運穩健帶來極大挑戰。有鑑於此，政府會擴展紓困措施，詳情如下:

（一）專營巴士、本地渡輪及電車︰政府會將向五間專營巴士公司、11間專營或持牌渡輪營辦商及香港電車有限公司提供為期5個月的燃料補貼延長3個月。此外，如相關公共交通營辦商在2022年錄得虧損，政府會向合資格的營辦商發還由2022年7月至12月共6個月的實際常規維修保養費用；以及

（二）的士及公共小巴︰政府同樣地會將向的士及公共小巴提供為期5個月的燃料補貼延長3個月。

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記者：黃穎津

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