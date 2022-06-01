【打擊罪行】長沙灣大廈單位檢360萬元毒品及違禁武器　警方拘捕2人

警方今日（6月1日）表示，在長沙灣一個大廈截查男子，檢獲懷疑氯胺酮，並於單位內懷疑短式衝鋒槍、1個彈匣、50發子彈和1個鐵蓮花狀電擊器。

港島總區反三合會行動組人員經深入調查後，昨日於長沙灣元州街一個大廈內截查一名30歲姓楊本地男子，並於該名男子身上檢獲約1.5公斤懷疑氯胺酮。警員其後搜查該名男子於該大廈的一個住宅單位，並於單位內檢獲約3.7公斤懷疑氯胺酮、約350克懷疑霹靂可卡因、約1.26公斤俗稱「HAPPY粉」的懷疑毒品、1支懷疑短式衝鋒槍、1個彈匣、50發子彈和1個鐵蓮花狀電擊器。行動中檢獲的毒品市值約360萬元。

該名男子及單位內一名27歲姓蔡本地女子涉嫌販毒、無牌管有槍械及彈藥及藏有攻擊性武器被捕。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。另外，任何人藏有任何攻擊性武器並意圖將其作非法用途使用，一經定罪，最高刑罰可判處罰款5000元或監禁2年；任何人無牌藏有槍械及彈藥，一經定罪，最高刑罰可判處罰款10萬元及監禁14年。

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責任編輯：余思嵐