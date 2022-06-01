【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷公售11小時全賣光　MIRO特別場成最後撲飛希望

▲ 各位鏡粉要留意！

人氣組合MIRROR演唱會昨天（5月31日）正式公開售票，今次採用實名制實行，提供合共12場約37,700張門票，每人限購兩張，同時購買者要登記英文全名，並且門票不可轉讓，希望可杜絕「黃牛黨」。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

【MIRROR演唱會】民政局指售票運作大致暢順 網民批：無人入到叫暢順？

網站「塞車」 11小時全掃光

由於今次的MIRROR紅館騷全城期待，令一班鏡粉一早就守侯電腦前面紛紛撲飛，雖然演唱會的門票是在昨天早上10時開售，但不少鏡粉已早於10時前上城市售票網，令網站大「塞車」。

一眾鏡粉全日上網站時不但已顯示不能撳入MIRROR演唱會，並不停自動點擊，有時更顯示「網頁無法正常運作」，需要重新登入。

難怪在下午2時，只賣出約14,112張，佔37.6%。門票一直還未售完，因為網站嚴重擠塞，所以門票一直還未售完。

直至晚上大約9時，網站顯示12場的MIRROR演唱會門票已經售罄，由開售到售罄歷時約11個小時。

有很多鏡粉亦留言指用了多部電腦及電話都搶不到門票，甚至有人指連網站也上到，令人感失望。

Edan和Jeremy發文感謝大家

MIRROR成員呂爵安（Edan ）都知道各位辛苦，並在社交網發文表示：「知道大家由今朝10點買飛買到啱啱，辛苦哂了！其實我都好希望每一位想睇嘅朋友都可以睇到，希望以後有機會嘅話我哋可以再開多啲場同可以有個更加好嘅賣飛模式！」

另一位MIRROR成員李駿傑（Jeremy）同樣發文向歌迷表示「辛苦啦」。

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MIRO特別場購票途徑

各位鏡粉不要氣餒，皆因還有8月5-6日的兩場MIRO特別場，即是指大家還有機會撲飛！

已成功註冊成為MIRO會員

在《 MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動 》中沒有中籤；及

須於2022年6月1日中午12時至2022年6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《 MIRO特別場門票登記購買活動》。每個MIRO會籍只可登記本活動一次，不能重複登記。成功登記參加本活動並不代表或保證可以成功購買演唱會門票。

合資格人士可於2022年6月10日早上10時起透過Cityline指定網站(https://mirofans.cityline.com)，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票 。