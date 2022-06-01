【遇溺偵測】津小引入外國智能遇溺偵測系統 可快速偵測遇溺學童位置

▲ 將軍澳一間室內游泳池的津貼小學，早於3年前已安裝了一套智能遇溺偵測系統。

西九龍的一個私人屋苑會所泳池發生女童遇溺意外，事件令人惋惜，並再度引發公眾對游泳池安全的關注。本港有津貼小學為了加強對學童游泳時的安全保障，特別引入一套偵測遇溺的智能系統，防患於未然。

將軍澳一間室內游泳池的津貼小學，早於3年前已安裝了一套智能遇溺偵測系統。陳瑞良校長表示，學校一直提倡游泳運動，各級都設有游泳課。儘管學校的體育教師和救生員也持有拯溺證書和急救證書，但為了保障學生習泳時的安全，以及讓家長放心讓子女學習游泳，學校特別引進了這套技術成熟的遇溺偵測系統，為學生提供雙重的保障。

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這套系統已於多個國家廣泛使用，其中新加坡於2017來港視察後，陸續在全部公眾泳池安裝系統。其實，這套系統只需要在泳池內安裝多組鏡頭及紅外線偵測，一旦發現有異常情況，系統即會響起警報，並即時顯示懷疑遇溺者的座標位置，讓救生員可在「黃金一分鐘」內完成拯救及急救，將死亡率以及遇溺所造成的創傷後遺症減至最低。

陳校長續稱，現時學校的泳池範圍內共設有10對鏡頭，配合紅外線偵測，數據會即時連接系統並進行數據分析，全面監察學生習泳的安全，技術相當成熟可靠。為了更精準偵測遇溺情況，避免警報過度敏感造成滋擾等反效果，系統一旦發現同時出現四項異常情況，包括池內人數減少、物體出現下沉軌跡、池底地磚的影子有異，以及身體靜止達10秒時，池內即會響起警號，救生員即可根據電子顯示板或電腦系統顯示懷疑遇溺的位置採取行動。

陳瑞良校長強調，學校積極培訓「小飛魚」爭取佳績，但游泳安全才是重中之重。除了救生員外，配合這套智能遇溺偵測系統便能夠發揮雙管齊下的作用，相信家長對於子女的習泳安全更加有信心，而「小飛魚」也游得更安心。

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責任編輯：鄺嫻