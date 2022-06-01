【我哋係COLLAR】Winka撞樣「達達」怕辜負團隊努力　Ivy So回望遭網民負評變喊包

ViuTV節目《我哋係COLLAR》昨晚（5月31日）播出第二集，節目以「COLLAR背後的人」為題，訪問一眾在COLLAR背後的工作團隊，同時講起在COLLAR背後發表輿論的人。

節目組更邀請到COLLAR的「前輩」鄭欣宜（Joyce）擔任嘉賓，跟八女分享如何面對身為幕前的壓力，隊員如Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）等都講到落淚。

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昨晚播出的《我哋係COLLAR》，節目組邀請到在圈中「飽歷風霜」的樂壇前輩、歌手鄭欣宜任嘉賓，與八位成員分享她如何應付和面對身為幕前的壓力。

自認想很多、情緒波動的Marf直言平時在拍攝工作期間，很難一直保持平穩的心情，有時甚至會想離場，她問起Joyce出道至今是否有過同樣經歷。

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Joyce同樣是位敏感的人，她表示自己至今仍會間中有跟Marf一樣的想法，直言曾經有段時間非常討厭自己的敏感，但有次跟好友鄧小巧傾談後，改變了想法：「佢同我講你應該去擁抱你嘅敏感，因為我哋係藝人，你唔敏感就唔會有同理心，無同理心的話你點樣去說故事呢？」

網上輿論壓力

除了密集工作帶來的壓力，最影響COLLAR成員的應該就是外界的輿論壓力，Joyce聞言即謂：「你要記得我哋做呢行係好唔正常，每樣嘢都被放大10倍，你哋咁有勇氣去參加《造星IV》、有勇氣去加入女團，就要有勇氣去面對所有嘢，堅持！值得擁有嘅嘢係唔會容易得到架。」

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負面情緒藏心底

隊長阿Gao（沈貞巧）講到，與隊員之間會分享，原來眾人之前都會關心有關自己的負評，雖然慢慢大家已經減少去看，但那種不開心會一直收藏在大家心底。

同樣受到不少攻擊的Candy（王家晴）謂：「每一次見到嘅時候，一方面覺得又係呢啲，另一方面又覺得又錐咗一下，都會未完全放開、笑下就算咁。」

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被諷為達達星人

剛出道時因為新造型而被網民嘲笑她為「達達星人」的Winka（陳泳伽），當時她以高EQ的方法化解問題，更因此得到更多人的喜愛。

但原來此事一直仍埋藏在她心底：「出面嘅人講我唔覺得受傷，因為佢地講嚟講去都係講個樣（貌），其實我都唔係好Care，但後來諗諗下我會大壓力，因為我會覺得好似係我Carry（駕馭）唔到人哋俾我嘅東西，而搞到佢地被人鬧咁。」

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Ivy不禁落淚

經常笑臉迎人的Ivy更講到落淚：「造星一開始我成日睇到啲留言，仲會將負評分享俾朋友睇覺得好搞笑，但發現去到決賽嘅時候自己好崩潰，但當時無同人講，覺得同人分享唔開心、脆弱嘅位置會令其他人好大壓力。」

Sumling（李芯駖）亦表示自己與Ivy一樣有難題希望自行解決的人。

Marf則鼓勵大家多分享，才會從中得到正能量，Ivy則大讚Winka是個令人願意跟她分享心事的人：「佢散發出黎嘅感覺好強烈『你講出嚟，我會好開心你話俾我知』。以前覺得無解決方法不如唔好講，而家覺得講出口可以發洩就會開始講。」

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欣宜送上鼓勵

作為出道時飽受抨擊的過來人Joyce，經歷這次的對談後，覺得COLLAR成員間的關係很不錯：「見到佢哋好辛苦，但我覺得辛苦係啱架，代表佢哋著重而家擁有嘅嘢，即係佢哋有進步嘅心。」

最後阿Marf更向Joyce送上親手製作的手鍊和戒子作謝禮。