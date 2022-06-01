【躁父虐兒】躁父辱罵喝令兒子「企喺度」 衣架狂毆手背男童躺地嚎哭求饒
再有疑虐兒案發生！網上流傳一段影片，有一名約30多歲的男子，在住宅單位手持衣架喝令男童站著，更情緒激動地以衣架狂打男童手及背部，期間未有理會男童嚎哭求饒，多次喝令男童「企喺度」。
網上流傳的影片長約1分43秒，從影片可見，一名年約30歲的男子，在客廳手持衣架喝令男童「企喺度」，更數「一、二...」，男童非常害怕地瑟縮一角，不斷嚎哭。男子情緒愈來愈激動，開始以衣架狂打男童，並一邊恐嚇「企唔企呀！你識唔X識企呀！」
男子扯男童頭髮，又不斷以衣架狠打其背部和手，多次喝令男童「企喺度」，更以粗口辱罵男童。男童不斷大哭尖叫，躺在地上手腳不斷擺動，男子未有理會男童求饒，繼續指罵男童，要求他站起來。
最新影片：
影片最後顯示男子繼續以衣架指嚇男童，作勢向其施襲，男童繼而跑向客廳另一邊。據了解，影片疑由單位內人士拍攝，未知其身份，暫亦未知事發時間及地點。
有自稱為男童母親友人的網民，指片中男子虐打妻兒，男童更是長期受虐，「唔打死都心理受創」。友人苦勸男童母親報案求助，並爭取兩名兒子的撫養權。
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責任編輯：王明芳