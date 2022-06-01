【酒店下午茶】帝苑聯乘日本HABA推美顏下午茶　送2,500元亮肌保濕套裝禮品

▲ 帝苑酒店J’s Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA聯乘推出的「雪白極緻下午茶」，共有12款鹹甜小吃。(酒店提供)

踏入初夏，陽光明媚，最適合跟陽光玩遊戲，不過紫外線無所不在，就是肌膚的大敵。帝苑酒店J’s Bar Bistro與日本北海道護膚品牌HABA聯手推出全新的「雪白極緻下午茶」，12款鹹甜點集合新鮮、貴氣食材和仙氣造型，打咭一流！

全新的「雪白極致下午茶」由即日至7月31日供應，凡兩位惠顧一份下午茶即可免費獲贈精美的HABA「雪白亮肌保濕套裝」乙份（禮品總值逾$2,500），當中包括品牌的皇牌產品——「雪白亮肌極緻精華」及「VC美白重生露」，憑劵可到HABA門市換領一份「美白明眸體驗套裝」，而憑卡親臨HABA指定美療中心更可從兩款OASIS美療體驗二選一！數量有限，送完即止。

「雪白極致下午茶」備有豐富且色彩繽紛的鹹甜點，主廚特別以HABA產品的元素入饌，包括富豐富維他命C及抗氧化功效的食材如金奇異果、紅火龍果及柑橘等食材。

▲ 甜品賣相吸引，包括白朱古力巨蛋、金奇異果拿破崙、白朱古力蝴蝶酥、法式杏仁脆餅、白朱古力法式貝殼蛋糕。(酒店提供)

下午茶小食中，最矜貴首選是原盒黑魚子醬（10克），魚子醬配合乾冰的煙霧效果仙氣十足。鴨肝法式小甜包，將鴨肝放上烘脆的布里歐麵包上，鴨肝的香味與麵包的牛油香互相配合。火龍果菠蘿沙律及金粟青瓜番茄乾脆撻，味道清新、健康富營養，沙律以濃縮的橙汁及橙酒汁醬，帶起水果的鮮味，喚醒味蕾。

還有迷你魚柳漢堡包配他他汁，的骰小巧，一口一件，吃得十分優雅。即焗的意大利芝士脆棒，每天新鮮自家製作，帶來暖烘烘的滋味。

甜點亦同樣精采，包括最吸睛的白朱古力蛋，以雪白為色調，外層採用Lindt白朱古力，輕輕敲破，內裡藏著色彩繽紛的朱古力豆，玩味十足。白朱古力貝殼蛋糕及馬卡龍，造型精緻，雪白的顏色賞心悅目，視覺和味覺同樣得到滿足。J’s Bar Bistro招牌的自家制即焗法式柑橘梳芙厘，口感鬆軟綿滑，微酸而陣陣柑橘香。

當然還有酒店馳名的拿破崙，以及每日新鮮人手製作蝴蝶酥，是次廚師特別製作的奇異果拿破崙及白朱古力蝴蝶酥，更能突顯是次主題的元素。

另外，傳統的英式鬆餅有原味及提子味，微溫的鬆餅塗上濃郁幼滑的鮮忌廉及士多啤梨果醬，令人回味。



飲品方面，為配合產品附有白茶萃取元素，餐廳亦特別調製椰子特飲。其他選擇還有illy 咖啡、法國著名Dammann茶。

J’s Bar Bistro的「雪白極致下午茶」每天3pm-5:30pm供應，港幣628元/兩位用(另加一）。

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J’s Bar Bistro

地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓

營業時間：下午3時至凌晨12時 （周一休息，公眾假期除外）

訂座電話：2733 2088

記者：招美寶