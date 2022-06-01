【第五波疫情】孔繁毅指整體疫情下行可放寬防疫措施　倡快測陽性者再做核酸檢測

▲ 港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（曾耀輝攝）

鑑於本港近日再有酒吧群組引爆疫情，特首林鄭月娥昨表示，未必在6月下旬按原定計劃落實放寬第三階段措施。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，如疫情一直維持200多宗的確診，港府是可以考慮再作放寬，又認為本港的輸入個案不多，認為本港有條件讓抵港者作家居隔離。

本港昨日新增329宗確診，是自5月18日後再次上升至300宗個案。孔繁毅今早（6月1日）於電台節目表示，市民毋須擔心本港爆發的群組感染個案，指由於社區出現傳播鏈，群組涉及變種病毒亦是預期之內，最重要是不要有大型爆發，希望市民要遵守社交距離措施及佩戴口罩。

他又說，留意到近日確診個案中，呈報個案的患者多數用快速檢測，認為港府需考慮會否要求快測陽性人士再作核酸檢測，以免出現假陽性情況：

由於快測的準確性無咁高，有些個案可能是假陽性，所以建議快測陽性者要到社區檢測站做一個核酸檢測，以確定他們是不是確診者，然後再正式將他們的個案列為確診個案。

在社交距離措施方面，特首林鄭月娥昨表示，未必在6月下旬按原定計劃落實放寬第三階段措施，包括撤銷處所限制，如場地人數、營運時間、不准現場表演或跳舞等。孔繁毅認為，如疫情一直維持200多宗的確診，港府是可以考慮再作放寬：

如整體情況一直下行，可以考慮放寬措施，前提是因為社區的免疫屏障很高，也看不到除了Omicron變種病毒外，有其他新的變種病毒。

對於林鄭表示不會大規模放寬外防輸入防疫措施，包括有建議要求抵港後酒店檢疫時間減至7日以下或改為家居隔離。他則認為現時的輸入個案數目不多，加上大多屬Omicron變種病毒，認為本港有條件作家居隔離，惟抵港者必須要做核酸檢測及佩戴手帶。

另外，Omicron變種病毒全球流行，國藥自去年底起研發針對Omicron的第二代滅活疫苗，今年2月底更委託香港大學在本港開展臨床試驗，目標7月完成招募1,800人參與接種，預期10月有研究結果（即看：【下一頁】）。負責帶領研究的孔繁毅指，有關計劃希望招募1,800名健康成年人參與，暫有500多人參與，當中已有100人已打針，目標7月完成招募。

他表示，有關研究為隨機雙盲研究，研究人員會將已接種兩針、三針科興及復必泰人士分開，再隨將安排他們接種針對Omicron BA.1病毒株由北京或武漢藥廠製造的第二代滅活疫苗，以及國藥針對原始病毒株的疫苗，以檢視他們在打第二針後，體內中和抗體、igG抗體水平、疫苗安全性等，希望可以在8月完成接種、10月完成數據分析、11月提交疫苗上市審批申請，目標在冬季前讓市民接種第二代疫苗。

他又相信，由於疫苗是針對Omicron BA.1病毒株研發，即使出現其他亞系的病毒株，例如BA.2、BA.2.12.1、BA.2.12.2、BA.4、BA.5等，以致是其他變種病毒例如Delta等都會有一定的保護力，並可對防感染率有一定的保護。不過，他強調很多變種病毒都已經被Omicron變種病毒取替。

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記者：郭詩詩