【壯志凌雲2】湯告魯斯身高170cm無損魅力　5個穿搭法塑造男神風采

59歲湯告魯斯憑《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）再度人氣急升，戲內戲外極專業的靚佬湯魅力不減，雖然湯告魯斯並不高大，眾所皆知只有約170cm身高，不過靚佬湯深明穿衣配搭之道，故無礙英姿，甚至跟比自己高的女星合作，也一樣自信非凡。

其實不少男神都不是高大型，除湯告魯斯外，木村拓哉、李秉憲都是身高約170cm，至於動作巨星如李連杰、成龍亦只是標準身型，此外，有外國媒體也比較過，一代宗師李小龍跟湯告魯斯身高是一樣的。

然而，靚佬湯不論在銀幕或在現實生活，因為懂得穿衣配搭，故從來充滿自信，他的前妻妮歌潔曼甚至比他高一個頭，但二人走在一起，還是沒有太大的違和感。

有外國媒體為靚佬湯整合出其穿衣風格，讓一眾相若的男士參考，同樣可以穿出男神魅力和風采。

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1/ 挑單一色系衣服

靚佬湯每次出席公眾場合，都喜歡穿單色系衣服，很少色彩繽紛打份，因為身型不高的男性/女性，穿剩色系能製造直線視覺效果，特別令腿部和身體有拉長感，有助看起來增加身高。

2/ 多穿貼身衣服

雖然Hip Hop和韓風感的鬆身服當道，但靚佬湯從不會如此選擇，擁有健美身型的他，亦常會穿能展示身型的貼身衣服，或剪裁合身的休閒外套，看起來便十分醒神及適合身份。

▲ 穿有後跟鞋營造身高感。（法新社）

3/ 穿有後跟的鞋

增加高度和拉長腿部視覺感覺的其中一個方法，便是選擇有少少後跟的鞋子。當然不需要太誇張，約兩、三英吋的皮鞋，便已可營造出自信。

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4／簡約風格

湯告魯斯多年來，無論在電影角色及現實生活，很少作浮誇打扮，也不會穿得色彩繽紛或採用多層次的穿衣配搭，從來都是走長青的簡約風，而且穿得太華而不實，反而會令人把注意力放在身體，從而突顯自己的缺點。

▲ 長髮較不適合靚佬湯。（網上圖片）

5/ 短而清爽髮型

身型不高的男士，其中一個大忌便是留長髮，反而把髮型剪短或梳起，在視覺比例上便有拉高效果，看來更加精神，雖然有段時間，靚佬湯也緊貼潮流留長髮，但評價兩極，若有著如他一樣的標緻五官，更加不要讓長髮遮蓋了優點。

