【癌症警號】25歲港男返新工數天突罹急性血癌　一文睇罹患白血病7大徵狀

▲ 25歲港男返新工數天，突然發現患上急性血癌。

健康非必然，最近有一名年輕男網民分享患癌經歷，引起不少網民共鳴。事主表示，自己開始新工數天後，突然收到醫院通知確診急性血癌，要入院接受化療。事主認為新工很適合自己，直言「一份好啱做嘅工真係好難揾」，再加上不想因空白期而「打回原形」，治療期間仍堅持工作。惟網民普遍認為健康才是最重要，鼓勵他好好接受治療，早日康復。

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據網上討論區「連登」，一名男網民今日（1日）以《2019年畢業到依家都係做啲垃圾admin工》為題發帖，指自己今年5月尾開始人力資源範疇的新工作，感到有人賞識及教導，薪酬及文化都很滿意：「翻（返）工好開心，唔會望住嗰鐘等放工。」

但工作了數天，他突然確診急性血癌，被告知要入院做化療。與公司溝通後，他提出「停薪留職」的意願，但知道比較難實行，家人亦叮囑他要辭職，先顧好自己，惟他仍堅持在醫院開zoom會議，而他亦剖白自己心聲：

我剩係覺得一日人地未炒我，plan好嘅onboarding我都會想聽想學只係咁，唔係奴性重。

其實有無人明我？一諗到自己變到好廢，成朵溫室花咁要成日俾人mon住，做嘢無曬job security，屋企人同我講電話又扮無喊緊，一諗起呢啲我就好唔爭氣咁喊。

他直言「一份好啱做嘅工真係好難揾」，加上不想因為「空白期」而在康復後「打回原形」，失去工作前景，希望能與網友「圍爐取暖」。而不少網民看過帖文後，也有留言支持及祝福事主：

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事主其後回應網民，再表示自己本身有甲狀腺亢進問題，一直有服甲狀腺藥及定期抽血。豈料5月一次抽血檢查後，他就被急診室醫生告知他血小板數值很低，要求他立即入院，怕他患急性血癌而流血不止或內出血，會有生命危險。

事主交代自己1997年出生，不煙不酒，也有做運動習慣，沒有HIV或其他免疫失調徵狀。隨後他又再分享一張照片，是網友為他手寫的紙條「巴打加油！祝早日康復」，而他亦有留言感謝支持：「我會加油㗎啦。」

▲ 有網友為事主寫上打氣紙條。（圖片來源：連登）

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

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責任編輯：羅嘉欣