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【網購騙案】演唱會門票再成高危貨榜首位　警籲透過官方途徑購買門票

社會 11:10 2022/06/01

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(警方提供)

人氣組合MIRROR演唱會昨天（5月31日）正式公開售票，採用實名制實行購門票。而今期高危貨品排行榜首位是演唱會門票。

警方今日（6月1日）表示，有演唱會推行實名制購票，衍生代購門票生意。買家只需提供姓名及存入訂金便有機會成功撲飛，有賣家更保證不成功、不收費。演唱會飛仍一票難求，相信騙徒不會錯過機會招搖撞騙，呼籲在官方途徑購買門票。如要先付訂金，應仔細評估風險，避免光顧可隨時更改用戶名稱的社交平台。

警方「CyberDefender 守網者 」專頁，逢星期三公布最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，排首名的是「演唱會門票 」，第二位是「風筒」，第三位是「智能電話」。

今期高危貨品排行榜

  • 演唱會門票
  • 風筒
  • 智能電話
  • 手袋
  • 網上遊戲帳戶
  • 龍蝦
  • 鮑魚
  • 牛油果油
  • 曲奇
  • 風扇

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責任編輯：余思嵐

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