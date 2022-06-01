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【香港抽水王】林作嘲港姐「9成係豬扒」　疑收TVB律師信要求道歉？

娛樂 12:00 2022/06/01

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林作嘲港姐「9成係豬扒」，疑收TVB律師信。

「十優港姐」麥明詩舊愛林作曾為資深大律師清洪的徒弟，於2017年放棄執業大律師資格，轉型為「保險界KOL」，經常就社會時事或娛樂圈熱話發表出位言論，乘機sell「林作保險」，被封「香港抽水王」。

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評論麥大力惹「禍」

日前林作在網上評論TVB節目《衝上雲霄大選》冠軍麥大力（Derek）傳重操故業當機師的報道，指機師年薪只有200萬之少，認為做銷售業更能賺到錢。

然後林作比喻香港小姐為從事銷售業：「香港小姐根本唔難選 - 每年選嘅人好多，但9成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩楷。」當中所指的「東涌羅浩楷」為TVB藝員利愛安。

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疑收TVB律師信

昨日（5月31日）林作在社交平岩聲稱收到疑為TVB發的律師信，他貼出多張電郵截圖，內容聲稱由電視廣播有限公司法律及規管事務部發出，標題僅以「有關：誹謗言論」，提到3項要求林作「停止再發布有關言論並從所有社交平台移除上述言論」、「向本公司及利愛安小姐書面道歉及澄清有關言論」、「在閣下Instagram帳戶內的顯眼位置刊登上述第二項的道歉及澄清聲明連續最少24小時」以及「向本公書面保證閣下已履下本公司之上述要求」。

最後註明若在6月7日下午5時未能實行，將提出法律訴訟及追討賠償。

不過，由於律師信為電郵版本，林作指：

各位，本人剛收到一封聲稱來自於TVB的email律師信，就我最近對香港小姐作出的言論作出指控，表示我的言論屬於誹謗性質。
本人暫時不作評論，淨係想認真問句：
封Email係咪真係TVB出架……
大家點睇？認真問。

更指自己即看尊尼特普（Johnny Depp）和安芭赫德（Amber Heard）的誹謗案裁決直播：「攞啲靈感，in case遲啲同TVB死過。」

有網民支持林作與對方撼過：「告個律師？支持你同佢玩，自辯打贏佢」；亦有網民為其舊愛麥明詩看不過眼，鬧爆無品：「其實點解你要成日攻擊麥明詩？」

不過未能肯真的是TVB向林作發律師信。

點擊查看麥明詩靚相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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