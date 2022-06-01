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【天氣不穩】天文台指驟雨及雷暴漸靠近　或未來兩三小時影響本港

社會 11:28 2022/06/01

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本港地區今日天氣預測 部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。(資料圖片)

天文台今日（6月1日）表示，本港受偏南氣流影響，會帶來時晴時雨天氣，昨晚已有雨區發展，與這股偏南氣流相關對流雲層影廣醫沿岸地區，這些雲屠相當鬆散。預測今日繼續係既有陽光，亦有幾陣驟雨。驟雨及雷暴正從珠江口以西逐漸靠近，並可能在未來兩三小時影響本港。

天文台預測今日本港地區部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。下午局部地區有雷暴。吹和緩南至西南風。展望未來數日持續炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，周四及周五（端午節）部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。周六及周日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。下周一起大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。

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責任編輯：余思嵐

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