【離婚風波】汪小菲被爆曾對大S動粗　S媽不滿爆料者多事：怎會讓我的女兒吃虧

▲ 汪小菲負面新聞不絕！

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲離婚後依然風波不斷，近日汪小菲被台灣「資深狗仔」葛斯齊爆出他婚內出軌，昨晚（5月31日）更開直播爆料及公開３張汪小菲和不同女子的親密照。

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【離婚風波】汪小菲被指出軌突稱大S服違禁藥 S媽護女反擊公開真相

被爆與不同女子行為親密

第一張相，汪小菲撲上一個女孩身上，他指這人不是張穎穎，這女孩的手在汪小菲的下體。

第二張相是汪小菲依偎在一個女子身旁，而拍攝地點正是他跟大S的新婚房。

葛斯齊手上的第3張照片是汪小菲摟抱一個坐在梳化的女孩，汪小菲直接錫她的臉，更指地方是汪小菲住處，葛斯齊又指答應汪小菲只公開這3張照片，並叫汪小菲不要再說子虛烏有了和否認是相中人。

汪小菲對大Ｓ動手？

葛斯齊又透露汪小菲曾對懷胎9月的大S動手，連一旁勸架的小S（徐熙娣）也被推倒在地，令在場的陳建州（黑人）看不過眼，才會出手教訓汪小菲。

另外，葛斯齊在直播中亦提到小S老公許雅鈞曾帶飯局妹，事後許雅鈞大方回應說：「葛先生講的屬實（指有這個餐敘），但是對方是朋友，不是飯局妹。」小S經紀人則說：「不回應，謝謝。」

▲ 汪小菲負面新聞不絕。

S媽發聲

而S媽（黃春梅）亦對葛斯齊的連串的毀滅式爆料，表示不滿，並說：「這位葛先生是住我家嗎？我女兒被推，最重要的是老娘我，我怎可能會讓我的女兒吃虧。」

她續說：「如果一個人為了上節目多賺點錢，所以一直要講我們家，那就算了。」

最後她再強調她們只是平凡人，沒必要一一回應他的說話，言語間盡顯無奈。

對於汪小菲疑似偷食的照片，S媽則說：「熙媛和小菲現在都已經重新開始過生活了，我們不想被外人騷擾，他（葛斯齊）已經打亂我們的生活，我和女兒現在只想安安穩穩、健健康康的過日子，也希望疫情早一點結束。」

提到葛斯齊，S媽一肚子火：「罵他跟罵牛一樣，罵他有用嗎？」

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連串風波備受困擾

其實最近汪小菲發生的風波一直令S媽以及大S受到困擾，皆因他日前在網上爆料指大S「長期通過他人處方服用違禁藥物」，好幾次精神出現狀況，都是他在旁搶救，令一直當他為兒子的S媽亦直批他留一點口德，更指因這件事而哭了一整天。

昨日，汪小菲在微博為自己的一時衝動道歉：「我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚」，也說之後會盡量彌補對他們造成的傷害，並承諾除了孩子的相關事宜外，不會再打擾到大S的生活。及後S媽受訪時亦表示接受汪小菲的道歉。