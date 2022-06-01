【第三針】中大研究指接種mRNA疫苗作加強劑　可有效預防感染Omicron變種病毒

▲ 研究發現接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要。（資料圖片）

本港已接種第三針的人口約58％。中大醫學院研究團隊早前進行一項大型國際文獻回顧，比較全球7種新冠疫苗，包括本港所接種的科興及復必泰疫苗，以及其24個疫苗組合功效，發現長者及低免疫力人士接種三劑mRNA疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險。數據亦顯示，接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要。研究結果已於《英國醫學期刊》發表。

▲ 研究作者中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒（右）及碩士研究生歐詠盈（左）。（中大提供圖片）

研究團隊在網上搜索平台（Global research database）上，分析全球53個研究，涵蓋15個國家、逾1億名新冠疫苗接種者的數據，再利用利用貝葉斯三層推斷法（three-level Bayesian hierarchical approach）結合隨機和非隨機研究的證據，以減少與研究設計相關的潛在不確定性。

研究涉及的7種疫苗包括復必泰（BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、科興（CoronaVac）、諾瓦瓦克斯 （Novavax）、巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech） 及強生疫苗（Janssen）。

中大團隊綜合「同類型疫苗/同源」及「不同類型疫苗/混合」組合的功效，並根據它們在預防新冠病毒感染和減低因嚴重感染而住院的功效排名。結果發現不論首兩劑疫苗接種的類型，只要第三針加強劑接種mRNA疫苗，在預防新冠輕症的成效，與打三針同屬mRNA疫苗相比達96%，故鼓勵第三劑接種mRNA疫苗以增強免疫力。

研究又發現，長者接種三劑疫苗後，不論同源或混合疫苗組合，其免疫水平比接種只打兩劑同源疫苗顯著提高，情況與其他年齡組別一致。至於低免疫力人士方面，他們若只打兩劑mRNA疫苗，出現無症狀或有症狀新冠感染的風險只有72%，而打三針則有94%，反映第三劑加強劑疫苗須為mRNA疫苗，才可有效預防Omicron感染。

研究作者中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒表示，有關研究針對24個不同新冠疫苗方案的成效作出評估，將有助於制定公共衞生政策、為患者提供臨床建議及推進新冠疫苗接種的研究。

最新熱門影片：【TOPick診症室】生蛇可上眼或持續神經痛 拆解生蛇年輕化及疫苗預防成效

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及

Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩