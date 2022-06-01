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【安心出行】因技術錯誤致針卡二維碼等被刪　薛永恒：已發警告信要求承辦商嚴肅處理

社會 11:40 2022/06/01

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（陳永康攝）

「安心出行」已錄得超過800萬次下載，早前曾有市民的「疫苗通行證」二維碼、電子針卡及「康復紀錄二維碼」電子紀錄因「安心出行」的承辦商出現技術錯誤而被刪除。創新及科技局局長薛永恒今日（6月1日）表示，資科辦已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監察。

立法會議員狄志遠在會議上提出質詢，指至今發生多少宗涉及儲存於「安心出行」的電子紀錄被錯誤刪除的事故及有無市民個人資料外泄。創科局局長薛永恒指，因應今次事件，承辦商已承諾即時增加檢測程式的人手、加強審視批核流程及內部監管，以保證程式更新的質量及避免同類事件再次發生，並不涉及市民個人資料外洩。

他又稱，就今次事件，資科辦已責成承辦商增加人手及加強內部測試，並進一步要求承辦商往後在推出每一個更新版本前均需在各個平台（包括Apple App Store、Google Play及華為AppGallery）先推出一個測試版（beta version），由承辦商與資科辦內部員工一同進行實際操作測試，以確保更新版的程式運作穩妥後才推出供市民下載及使用。

 

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責任編輯：余思嵐
 

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