【尚食】姚子衿入宮目的揭盅　吳謹言喊到缺氧瞓低

▲ 《尚食》

由內地藝人吳謹言、許凱主演的《尚食》在昨晚（5月31日）播出的一集講胡尚食（張芷溪飾）在太子妃胡善祥（張楠飾）面前揭開姚子衿（吳謹言飾）身世，欲捏造罪名陷害子衿，幸好朱瞻基（許凱飾）及時出手相救。

經朱瞻基追問、子衿終揭開入宮目的，原來子衿當年是朱瞻基妃子人選，後來因病重被胡善祥取代；子衿又指出身卑微的生母，當初為怕耽誤女兒當選妃子自盡，豈料最終白白犧牲，令子衿更覺「不甘心」並決意入宮：「我要親眼看看，取代我的那個女人有多好。」

憑《延禧攻略》爆紅的吳謹言，今次在這場自白身世戲份大晒層次式演技，由哽咽到崩潰跪地，看得觀眾及網民相當心痛，大讚她演技有進步：「心痛姚子衿，演得很棒」、「演戲投入，聲淚俱下」。

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其實吳謹言為拍這場戲花了不少心機，劇組日前於微博發放刪除了的其中一段爆喊戲，只見吳謹言未埋位前拿着Mark滿筆記的劇本細讀、認真揣摩角色。

到正式開拍時，吳謹言因演得太過用力，喊到缺氧以致久久未能站起身，最後要工作人員扶起坐着才能慢慢紓緩情緒。

可惜最終這一幕「肝腸寸斷」卻未有加入正片，令不少網民大嘆可惜，並留言：「人家都哭成這樣了，竟然剪了！」、「為甚麼正片沒有！」、「應該把這個放到正片，這個感情多激烈。」



