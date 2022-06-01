【門診服務】端午節假期12間普通科門診診所提供服務　一文看清診所名單

▲ 12間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。（資料圖片）

本周五（3日）是端午節假期，醫管局發言人今日（6月1日）公布，因應部分普通科門診診所已啓動為指定診所，端午節假期將有12間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人表示，已啓動的7間指定診所會繼續在公眾假期期間提供服務，以協助治療因較輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的社區確診病人，特別是較高風險患者，為他們提供適切治療，紓緩病徵。

求診人士可於指定診所的預約及服務時間致電相關的指定診所，一般預約電話或「關愛預約專線」，或透過「HA Go」流動應用程式內的「預約指定診所」功能，預約指定診所的診症時間。



發言人提醒市民，公立醫院目前正啓動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。市民在假日時應繼續保持警惕，注意個人及環境衞生，以預防受感染和防止病毒在社區擴散。市民如出現呼吸道感染病徵，應立即求醫。



市民如在假期期間有需要領取新冠病毒測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到8間普通科門診診所。市民亦可到選定的郵政局或港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽網頁。

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責任編輯：郭詩詩