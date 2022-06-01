【十八年後的終極告白2.0】 譚凱琪演恐佈人妻　Zoie帶情緒返家：老公受我的脾氣

▲ 譚凱琪於《十八年後2.0》的演出夠晒搶。

由譚凱琪（Zoie）、譚俊彥和龔嘉欣等主演的劇集《十八年後的終極告白2.0》正熱播，此劇為Zoie 產後復出之作，而今次她在《十八年後的終極告白2.0》有突破的演出，首集登場跟飾演其丈夫的譚俊彥有浴室激吻場口。

昨晚（5月31日）播出的《十八年後的終極告白2.0》第2集，譚凱琪所演的好勝人妻進入失心瘋狀態，當中上演不少爆喊和失控鬧人的場口，完全考驗其演技。

早前譚凱琪受訪坦言飾演歇斯底里的人妻真的不易，收工後會帶到情緒返家，她說：「老公就慘啲，要承受我嘅脾氣。」

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在《十八年後的終極告白2.0》的譚凱琪佔戲甚重，她所飾演的Queenie是一位刻薄又有機心的人妻。

今次為Zoie當人母後首部參演的劇集，Zoie沒有包袱演出博到盡，前晚播映一幕鬧爆老公Angus（譚俊彥飾）一幕，咄咄逼人的態度令劇迷看得咬牙切齒。

▲ 譚凱琪所演的「恐怖人妻」成劇集焦點。（影片截圖）

而昨晚播映的第2集，講述Zoie所演的Queenie不斷懷疑身邊人陷害自己，除了地產妹沈越（龔嘉欣飾）外，更懷疑助理Kammi（阮兒飾）害死愛犬。

當Kammi跟她商討如何處理愛犬身後事時，她突然變臉，之後更發癲鬧爆Kammi：「你一直想bobo死，你帶牠出去，除了令牠走失外，又搞到牠食物中毒，你根本不喜歡牠。」，之後更怒摑Kammi兩巴。

▲ 《十八年後2.0》為譚凱琪考牌之作。（劇照）

Zoie演技升呢

另一方面Zoie所演的Queenie不時傳短訊給一位向神秘人，原來那人是丈夫Angus好友Jason（陳山聰飾），Queenie既然背夫偷食大搞四角戀。

情緒不多穩定的Queenie威脅Jason幫忙找出真兇，否則自爆與他出軌，實行一拍兩散。

只見Zoie全集不斷發癲兼爆喊，不時處於歇斯底里的狀態，而Zoie可說交足戲，升呢人母的她演技更勝從前，演活劇裡恐怖人妻一角。有網民留言表示：「我真係頂唔順呢個老婆！」

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產後拒當少奶奶

現年40歲的Zoie兩年前跟莊日宇結婚，其後誕下一女Gabri成靚媽，由於劇集開拍前她休息了兩年，Zoie直言拍攝時承受不少壓力，擔心演出生疏。

她說：「生完BB身形又好似未回復，給予好多壓力自己，幸好Shaun跟山聰都好好，不斷鼓勵我，幫我排戲排到好先拍。」

▲ 譚凱琪於兩年前榮升人母。

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另外，Zoie大讚《十八年後2.0》劇本吸引：「好鍾意個劇本，每個角色都寫得好鮮明，每一集的內容都好緊湊，編審家明真係好犀利！」

對於今次所演的好勝人妻，她直言相當不容易：「平時我比較靜不會那麼潑辣，所以今次用了好多力去演，好似日日開工就是鬧人，都會帶到一些情緒返屋企。老公就慘一點，要承受我的脾氣，但對住BB我就會忍住、對住 BB 要開心嘛。」