【小一叩門】女兒小一叩門6間官津全獲取錄　港媽實戰分享面試常見7大類問題

▲ 港媽分享小一叩門面試常見7大類問題。

今日是小一統一派位結果出爐的日子，雖然今年有1.7萬名學童獲派首3志願，滿意率達77.9%，是11年來新高，不過，若派位結果未如理想，就需要準備向心儀小學叩門。有媽媽分享2年前與女兒叩門的經歷，獲6間學校面試機會，並全數獲得取錄，她分享了面試的常見問題，供家長參考。

媽媽Lois的大女在3年前經歷小一派位，當年女兒派位結果未如理想，於是接下來的1個月，展開了緊張的叩門歷程。她和丈夫向7間港島東區的14校網和16校網官津小學提交面試申請，獲得6個面試機會，最終更全數獲得取錄。

她在YouTube頻道「Lois小煮意 Lois Kitchen」分享小一叩門的心得，她表示，叩門面試的答案沒有對錯之分，學校希望通過與家長的面談，了解家長報讀的誠意，以及家長與小朋友之間的親子關係。

Lois憶述，她叩門的6間學校，有5間只有一輪面試，1間是2次面試；面試形式亦有不同，有的是小朋友個人面試，有的是小組面試。而親子面試亦有分幾種，包括家長與小朋友一起面試，先跟家長面談，再讓家長出外等待，老師會跟小朋友單獨面談；另有是家長與孩子分開兩個課室面談等。

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面試常見問題

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模擬練習

家長要跟小朋友在家中做模擬面試練習，當中亦有注意事項，包括要了解學校，可跟小朋友一起打開學校官網，讓小朋友有初步了解。家長亦要上網爬文，了解面試的形式，提早讓小朋友做心理準備。雖然可以多做模擬練習，但千萬不要要求孩子背台詞，否則就會表現得不自然。

面試注意事項

1. 小朋友説話時一定要大聲，要有自信，有禮貌，面帶笑容。

2. 鼓勵小朋友盡量主動多表達自己，例如老師問：小朋友你喜歡看書嗎？不要只回答喜歡或不喜歡。家長平時與小朋友模擬練習時，多鼓勵小朋友繼續解釋爲甚麽喜歡或不喜歡，喜歡的話最喜歡看哪一類書，不喜歡看書的話，喜歡做甚麽。

3. 教小朋友要坐定定，明白這對小朋友而言並不容易，所以家長更需要多加提醒。

4. 當老師發問後不懂得答案，可勇敢跟老師說不懂，而不是不作聲。

5. 試完離開前，將凳子擺好，同老師說再見。

6. 小朋友在面試中表現不理想，家長切忌苛責小朋友，他們只有5、6歲，在陌生的環境下會感到有壓力和害怕，若家長在面試後對他們加以責駡，這可能會令小朋友在下一個面試時因害怕「講錯嘢」而不敢作答。

面試題目及內容獲「Lois小煮意 Lois Kitchen」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜