【對抗血癌】73歲外公為籌錢醫白血病孫女　做工人日搬400袋米不言苦

▲ 73歲外公為籌錢醫白血病孫女，做苦工賺錢。

孩子生病，家人大感心痛，更想代替承受病痛之苦。內地有名14歲女孩確診患白血病，病情反復，醫生建議需骨髓移植，而之前需要進行化療，用一種新藥費用約為50萬人民幣。7旬外公想出力救孫女，做苦工去搬米，日賺200多元人民幣籌醫療費，幫得幾多得幾多。

綜合內地媒體報道，河南省信陽市，14歲女孩柯柯在2021年4月出現發燒、走路困難、腳痛等問題，後來更全身骨骼疼痛和眼球突出，隨後到當地醫院檢查，初步診斷為白血病，血癌的一種，醫生建議柯柯轉院作進一步檢查，最終確診柯柯患有急性髓系白血病，醫生指該病治療難度大，最好是做骨髓移植，而先前需進行連串化療。

▲ 14歲柯柯患有血癌。（微博影片截圖）

化療新藥需自費

柯柯完成了第3個療程，期間出現嘔吐、發燒、沒胃口、消瘦、甩頭髮等，但總叫病情有好轉，可是，之後病情再復發。為了提高化療效果，醫生建議柯柯轉用了一種新藥，一支藥6千多人民幣，而一個療程要用5支，藥費不能報銷，而之前醫療費已花了約50萬人民幣（約59萬港元）。

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柯柯的爸媽一直在農地工作，現時媽媽留醫院主力照顧女兒，爸爸再打多一份工，搬水泥賺錢。若果女兒化療有效，有機會馬上進行移植手術，有關費用高昂，父母曾向很多親友借錢，他們一聽是白血病，搖頭勸他們放棄，可是爸媽直言︰「她是我們的親骨肉，怎麼忍心放棄啊！」

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7旬外公搬米籌孫女醫療費

外公得知孫女需進行化療保命，很著急，73歲的他不理自己年邁，為了賺多些錢給外孫女醫治，每天到米廠搬米賺錢，每日工作十多小時，要大約搬400袋米，有時候體力不繼，外公將一大包摃上膊後，步伐顯得不穩，甚至會跌倒，即使如此，他也不放棄。

我雖然老了身體不如年輕人，但堅持一下還能受得了，外孫女還等著看病，孩子生病了需要錢，我沒甚麼本事，做些工作，能賺一點得一點。

有關報道感動不少了，有內地網民捐款助柯柯，希望她可接受治療保命，同時外公也不用如此勞碌。

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責任編輯：王明芳