【小一派位】大抽獎結果今揭盅　有獲派第7志願家長請假到10校叩門 

▲ 小一統一派位結果今日揭曉。(陳靜儀攝)

小一統一派位結果今（6月1日）揭曉，若派位結果未如理想，家長可選擇到心儀學校叩門。在油蔴地天主教小學，早上9時陸續有家長遞交申請表，有失落首3志願的家長打算到10間學校叩門，又說感覺不到移民潮下競爭減少。該校校長預料，今年遞交申請表的人數沒有以往踴躍。

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小一統一派位結果今日起透過郵遞或電話短訊方式通知家長。今年度有22,898名學童參加小一統一派位，當中17,843人獲派首3志願學校，滿意率為77.9%。

油蔴地天主教小學接受家長親自到校交候補生學位申請表，王先生女兒獲派第7志願，他於今明兩日請假，預計共要請5至6日假應付面試等其他程序。他打算到10間學校叩門，

機制問題好多控制唔到，有啲唔使理就抽到，有啲努力就抽唔到頭幾間。依家要靠小朋友實力去試吓不同學校；當係一種鍛鍊。

其女兒早前曾到7至8間直資學校及私立學校面試，已獲一間取錄，但王先生希望就讀津貼學校，可將資源留給女兒學習課外活動。他又說不覺得今年競爭放緩，笑言感覺不到移民潮：「直私學校都好多人去面試，今年唔覺得（競爭）特別少。」至於最終就讀哪間學校，他希望尊重女兒意願。

司徒女士的女兒則獲派第一志願，但因欣賞油蔴地天主教小學的教育理念，加上不少有相熟朋友獲派此校，因此今早跨區來叩門。她又說，認為此區學校十分熱門，不覺得移民潮會令競爭放緩。余太的女兒則失落首3志願，料與選校時太進取有關，打算到區內至少4間學校叩門。

油蔴地天主教小學校長余佩琴說，學校每年均接獲200至300份候補生學位申請，料因小一學生人數下降、移民潮及派位滿意率上升等因素影響，今年申請將沒有以往踴躍。她指，學校一般有15個候補生學位，有機會因應今年收生情況再作調整。

該校面試分兩輪，所有遞交申請表的學生均可參與首輪面試，學校會選取約80位作第二輪面談，了解家長的教育理念是否與學校一致。

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記者：黃悅晴