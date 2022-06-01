【2022中秋節】Häagen-Dazsｘ法國羅浮宮博物館雪糕月餅　低至64折優＋買兩盒送雪糕券

▲ Häagen-Dazs™首度聯乘法國羅浮宮和姜濤，推出雪糕月餅。（圖片由Häagen-Dazs提供）

今年中秋，Häagen-Dazs首度聯乘法國羅浮宮博物館，以「The Masterpiece of Masterpieces」為主題，推出雪糕月餅，更誠邀姜濤與大家一起品嚐雪糕月餅，還可享低至64折早鳥優惠！

Häagen-Dazs指禮盒包裝以羅浮宮著名雕塑作為設計靈感來源，有美好寓意和祝福，讓大家在中秋送禮時有心意又有新意。今年更推出全新「賞 ◆ 歡聚」冰袋套裝，一套集結多款雪糕月餅口味，幻彩冰袋造型更，配搭可拆式書包帶，令冰袋的用途更廣範。

限時早鳥優惠

即日起至8月8日於Häagen-Dazs™專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，一般客戶可享低至68折早鳥優惠，特選客戶Häagen-Dazs™ Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更尊享低至64折尊貴優惠。

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凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」一張，而購買五盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「Häaburger第二件半價優惠券」一張。

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記者：蕭雅文