【慷慨】婆婆超市購物忘帶錢焦急不已 單親媽媽慷慨代付款化解尷尬

▲ 其實慷慨未必一定跟金錢掛鈎。

趁着周末，一位單親媽媽帶着兩個孩子到某地區的超市。

孩子們最愛逛這超市，因為常常有許多食品推廣小攤檔，可以讓他們免費試吃，例如牛奶、果汁、糖果、餅乾、芝士、果仁、三文魚、肉丸、漢堡包、冰淇淋……每逢周末，超市會把食用期快滿的食品作大特賣，由於減價幅度甚大，許多市民特別是經濟條件欠佳的，都會趁着周末到超市掃貨。

最新影片推介：

當那位單親媽媽推着一車的雜貨準備付款，排在她前面的婆婆花了半天，仍無法找到銀行現金卡。老人家焦急又尷尬，忍不住低泣起來。

「那邊有椅子，你坐下慢慢找，找到後，我替你把食物包好。」收銀員對婆婆說。

那位單親媽媽付款後，看見坐在一旁的婆婆仍無法找到現金卡。單親媽媽有點忐忑，緊揑手中的銀包。

她以卑微的收入養活兩個孩子，每月的財政預算已經很緊張，但她實在很同情那位婆婆。想了半刻，她紅着眼對收銀員說：「我替婆婆付錢。」

付款後，她把一大袋的食物交給那位婆婆。婆婆驚訝萬分，淚下得更急。「我的天呀！你不認識我，為何願意買食物給我呢？」「雖然我不認識你，但我非常熟悉困乏無助的感覺。如果我處於你的位置，我一定非常希望有人能夠幫助我。」

我們對家人或相熟的朋友可能非常樂意相助，對素未謀面的人則未必肯付出。

其實慷慨未必一定跟金錢掛鈎。慷慨地付出善良、慷慨地關懷別人、慷慨地付出愛心，已能為他人送上祝福。我們周遭可能有一些獨居老人，他們乏人慰問，需要我們看到他們的存在、了解他們的需要。一份慷慨的關懷，或有能力改寫他們的命運。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9