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【冥冥之中】郭羨妮為陪女兒讀書闊別螢幕7年　復出拍劇要滿足一個條件

育兒經 12:43 2022/06/01

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郭羨妮條件就是每日都要有12小時休息時間。

前港姐冠軍郭羨妮（Sonija），跟內地導演兼動作指導朱少杰婚後育一名女兒Kylie，Sonija隨即在2015年離開無綫專心照顧家庭，在媽媽的悉心照顧下，Kylie入讀郭羨妮的母校天神嘉諾撒學校，該校是香港的傳統名校，之後可以選擇一條龍升上嘉諾撒聖瑪利書院，不過傳統名校功課壓力大，Sonija曾透露女兒的功課每日都有7、8樣，還有2課測驗，有時候做到晚上11點都未做完，往往做完功課後都沒有時間溫書，而Sonija只好在旁邊協助女兒盡快完成。而老公朱少杰則中港來回跑，單是疫情都隔離了6次，最長分開兩個月。

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看到女兒日漸長大，做了女兒「陪讀書僮」的Sonija近日終於復出拍劇，足足闊別了螢幕7年的她拍攝ViuTV原創劇《冥冥之中》，跟劉心悠、潘燦良、栢天男、陳嘉倩等首度合作，她早前接受訪問時曾稱因為女兒的學業繁重，有段時間很迷失，猶疑應否送女兒出國留學，又考慮過移民的去留問題，就請來懂得占卜的朋友指點迷津，對方預言我有一個很好的工作機會將來臨，結果一星期後，收到認識多年此劇監製兼導演黃偉賢的邀請她復出拍劇，挑戰飾演擁有不死及不老之身年過百歲的老人角色。

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每天有12小時休息

Sonija曾經擔心一旦拍劇就會日夜顛倒，作為好媽媽的她不想事業影響家庭，就向導演黃偉賢開出條件，就是要有12小時休息時間，她表示真的很怕重回以前拍劇無得瞓的日子。已育有一女她坦言現在想享受拍戲過程及享受人生，不再像當年般只顧着衝。

現年10歲的Kylie，遺傳了媽媽的美貌和演藝天份，曾在舞蹈比賽中奪獎，而Sonija也深知女兒性格活潑，早年曾學習芭蕾舞、體操、彈琴、跆拳道及游泳等興趣班，不過為了顧及學業，Sonija只能安排女兒繼續學跳舞，對於女兒將來成年是否入行及參選港姐？Sonija指自己會持開放態度支持，最緊要女兒開心，她又覺得選港姐是個很好的訓練機會，對於從小有工人姐姐照顧的女兒，能夠學習到忍耐、堅持及情緒管理的能力。

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責任編輯：王明芳

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