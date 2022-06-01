【人生功課】沒有人喜歡被人搵笨 不搵自己笨是善待自己的第一步

▲ 人生的功課之一，可能是要我們學會如何跟自己相處。

沒有人喜歡被人搵笨。若發現有人經常搵自己笨，當然會疏遠，但有否想過，有時最搵自己笨的人，其實是自己？

大家都希望自己少點瑕疵，但如何對待自己的不完美，則因人而異。人生路上，其中要學習的課題，大概就是在追求進步和接受自己、上進／努力及放輕／放鬆、積極改變和隨遇而安之間，取得平衡，否則，會走向極端，變成完美主義者，要求凡事做到最好，不能忍受丁點瑕疵。期刊《Psychological Bulletin》於一九年發表了一篇涉及逾四萬人及多個國家的研究，兩位英國心理學家Thomas Curran和Andrew Hill發現，自89年至16年期間，人們要求自己完美的意識增加了三成三。

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完美主義者最執着的意念是：凡事要做到最好、要無瑕疵才見得人、要做到件事最完美。問題是：是否樣樣事都需要chur到盡、做到最好？在毋須無瑕疵的情景下，執着於要把瑕疵消除，有無必要？樣樣事都要在人前無懈可擊，真正原因是因為心底裏害怕甚麼？怕人覺得自己不夠好，才是真正癥結所在。

完美主義者都活得很累，因為他們看到的，永遠是瑕疵、缺失、不完美和不夠好。完美主義，是天下間最搵自己笨的主義，凡事要完美無瑕，先苦了自己，亦折磨身邊人。很多的心理學研究已證實，完美主義者與焦慮、負面思想、逃避心理（因害怕出錯）、憂鬱，甚至驚恐症有關連。

人生的功課之一，可能是要我們學會如何跟自己相處。人人都曉說：「要善待自己」，但如何善待呢？則要有具體思考。不搵自己笨，是善待自己的第一步。與其要求完美、凡事chur到盡、零瑕疵，我寧願自己的人生不完美但完整。

人生有淚有笑、有負有正、有捨亦有得、有傷有痛又有情有義、跌過後識爬起來，總比成世人要凡事攞足100分來得有內容和質感。這樣的人生，盡管不是完美無瑕，卻是完整無悔。

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