【網上熱話】大埔母女疑商舖偷BB車籲交還 網民斥大教壞細
社會 12:46 2022/06/01
不少父母帶小朋友外出都會帶嬰兒車。有網民發文指，停放於店內的嬰兒車被偷走。有網民斥「帶埋個細路去偷嘢，真係大教壞細」。
事發在大埔廣福道店舖，一名網民在社交平台「大埔 TAI PO」群組發文，指聲稱有朋友的妻子於昨天（5月31日）下午商舖逛街期間，暫時將嬰兒車停放於店內，後來卻被人偷走，而賊人懷疑是一對母女。事主呼籲相熟人士勸「偷車」賊交還嬰兒車，提早私下解決件事，並警告否則會有進一步行動。
貼文引來不少網民熱論，
教壞埋個女
呢啲賊阿媽，仲要帶埋個細路去偷嘢，真係大教壞細
太過分了BB車都偷
仲私下解決? 直接報警啦
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記者：余思嵐