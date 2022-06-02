【生育年齡】同事逾50歲老來得子誕2孩　被港男嘲湊仔女返學似阿爺︰實俾人笑

▲ 有網民近日分享其年逾50歲的男同事誕下一子一女，擔心他湊仔女返學似阿爺，影響到仔女被同學取笑。

隨著社會及科技進步，港人愈來愈遲婚生育，而生育年齡也經常成為討論話題。最近一名男網民在網上發帖文表示，其50多歲的男同事近年才結識女伴，兩人婚後誕下一子一女，但網民卻不看好，嘲諷他湊仔女返學似阿爺，同學仔都會取笑他們，惟大部分網民不認同。

該名網民日前在香港討論區，以「五十幾歲才做人阿爸」為題發貼文，指公司一名中年男同事至50歲才覓得「真命天女」結婚，原以為他只是純粹找個伴度過晚年，想不到他與太太誕下一子一女。該網民對此並不看好，直言男同事到60歲時，一對子女仍是小學生，

想像下佢湊仔女返學時，啲人以為佢係阿爺，如果俾同學仔知道佢阿爸咁老，實笑佢，小朋友一定不好受。

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倡女士生育年齡不應過35歲

他又為男同事想到很長遠，看淡他的將來，「可能對仔女未成年，佢已歸天，留下妻兒女，場面十分可憐。」他認為不論男女都應該有仔趁嫩生，太遲生育是苦了自己，苦了下一代。

其實男人過45歲，女人過35歲，就不應再諗結婚生子女，自己又辛苦，下一代又慘。

網民認為財力比年齡重要

帖文隨即引起網民熱論，有網民認同「有仔趁嫩生」，始終陪伴孩子成長要有心有力，但更多網民認為湊仔女重點是經濟能力與教導，又引用不少年過50歲的男明星做例子。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳