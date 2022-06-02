  • 30°C
香港時間 : 2022602日 (週四) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生育年齡】同事逾50歲老來得子誕2孩　被港男嘲湊仔女返學似阿爺︰實俾人笑

育兒經 16:31 2022/06/02

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

有網民近日分享其年逾50歲的男同事誕下一子一女，擔心他湊仔女返學似阿爺，影響到仔女被同學取笑。

隨著社會及科技進步，港人愈來愈遲婚生育，而生育年齡也經常成為討論話題。最近一名男網民在網上發帖文表示，其50多歲的男同事近年才結識女伴，兩人婚後誕下一子一女，但網民卻不看好，嘲諷他湊仔女返學似阿爺，同學仔都會取笑他們，惟大部分網民不認同。

該名網民日前在香港討論區，以「五十幾歲才做人阿爸」為題發貼文，指公司一名中年男同事至50歲才覓得「真命天女」結婚，原以為他只是純粹找個伴度過晚年，想不到他與太太誕下一子一女。該網民對此並不看好，直言男同事到60歲時，一對子女仍是小學生，

想像下佢湊仔女返學時，啲人以為佢係阿爺，如果俾同學仔知道佢阿爸咁老，實笑佢，小朋友一定不好受。

最新影片推介︰

倡女士生育年齡不應過35歲

他又為男同事想到很長遠，看淡他的將來，「可能對仔女未成年，佢已歸天，留下妻兒女，場面十分可憐。」他認為不論男女都應該有仔趁嫩生，太遲生育是苦了自己，苦了下一代。

其實男人過45歲，女人過35歲，就不應再諗結婚生子女，自己又辛苦，下一代又慘。

網民認為財力比年齡重要

帖文隨即引起網民熱論，有網民認同「有仔趁嫩生」，始終陪伴孩子成長要有心有力，但更多網民認為湊仔女重點是經濟能力與教導，又引用不少年過50歲的男明星做例子。點擊圖片即睇網民意見︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【讓座爭議】人夫斥港女與38周孕妻港鐵爭位坐　反被網民嘲諷︰老奉要讓？
16:29 2022/05/31
【讓座爭議】人夫斥港女與38周孕妻港鐵爭位坐　反被網民嘲諷︰老奉要讓？
【媽媽心聲】後悔生兩個沒有了人生 媽失自由用錢似倒水：一生人做得最錯的事
17:18 2022/05/26
【媽媽心聲】後悔生兩個沒有了人生 媽失自由用錢似倒水：一生人做得最錯的事
【拚命求子】患免疫病12年流產13次終如願誕子　太太：不要命也要拚一次
15:30 2022/04/08
【拚命求子】患免疫病12年流產13次終如願誕子　太太：不要命也要拚一次

你可能感興趣

【讓座爭議】人夫斥港女與38周孕妻港鐵爭位坐　反被網民嘲諷︰老奉要讓？
16:29 2022/05/31
【讓座爭議】人夫斥港女與38周孕妻港鐵爭位坐　反被網民嘲諷︰老奉要讓？
【媽媽心聲】後悔生兩個沒有了人生 媽失自由用錢似倒水：一生人做得最錯的事
17:18 2022/05/26
【媽媽心聲】後悔生兩個沒有了人生 媽失自由用錢似倒水：一生人做得最錯的事
【拚命求子】患免疫病12年流產13次終如願誕子　太太：不要命也要拚一次
15:30 2022/04/08
【拚命求子】患免疫病12年流產13次終如願誕子　太太：不要命也要拚一次
生育 懷孕 新手爸媽 結婚 家庭關係 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具