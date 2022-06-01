【全人發展】教育局辦學生藝術展及健步跑挑戰賽　作品包括東奧奪金一刻

▲ 有作品捕捉了香港運動員勝出東京奧運劍擊比賽的光榮一刻。

教育局今日（1日）向學校公布兩項活動的詳情，分別為「學生視覺藝術作品展（2021/22）」及「活力健步跑挑戰賽」。

「學生視覺藝術作品展（2021/22）」將於6月11日至22日在尖沙咀香港文化中心行政大樓四樓展覽館舉行，先後展出小學及中學生的視覺藝術作品。這次展覽收到1,100多件來自151所學校的作品，評審小組最終選出300多件展出作品及獲獎作品。除了金獎（約20名）、銀獎（約20名）及嘉許狀（約80名）之外，亦增設「中國書畫大獎」及「媒體創作大獎」，以鼓勵學生弘揚中華文化，以及活用新科技於藝術創作之中。

教育局局長楊潤雄指，部分作品顯示在疫情之下，學生仍努力學習，珍惜與家人和同學相處的時光，以及對醫護人員表達謝意；亦有作品捕捉了香港運動員勝出東京奧運劍擊比賽的光榮一刻。

至於「活力健步跑挑戰賽」，學生可透過所屬學校報名參加，並於6月20日至7月24日期間的五星期內，完成「30分鐘健步跑」的指定日數，或於挑戰期內完成指定的「累積步數」。學生如能完成指定目標，便可獲得個人金、銀或銅獎勵。此外，挑戰賽設有「至尊積極參與獎」及「積極參與獎」兩個團體獎項，以表揚積極參與的學校。

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記者：黃穎津