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【MARNI MARKET】入門手袋破天荒$1,600起　銅鑼灣限定快閃店即日開鑼【內附地址】

休閒消費 13:21 2022/06/01

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

MARNI MARKET即日起在希慎廣場1樓。（攝影：何偉雄）

意大利時裝品牌MARNI，剛剛和UNIQLO推出聯乘系列，言猶在耳，新的動作又再開始，由即日起舉行命為MARNI MARKET的快閃限定店，大家又可以用超筍價買入MARNI的手袋和家品了。

每年都會在世界各地以快閃店形式舉行限時的MARNI MARKET。第一次在香港舉行是2017年，及後於去年舉行過兩次，還記得首次在本地舉行時選址於中環碼頭，盛況空前。

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MARNI MARKET主打的產品都以價廉物美而又能夠擁有品牌名字的產品見稱，今次矚目的地方和以前一樣落在許多顏色繽紛而售價非常親民的手袋上，是次還加入一些全新手袋款式，例如由人手編織而成的大型麻布袋等。

此外，還一如以往有不同印花圖案和編織手法做出來的tote bag、由哥倫比亞弱勢社群婦女編織而成的椅子，雖整體上有不少手袋款式熟口熟面，但能夠在千多元的售價將品牌的手袋帶回家，還是非常值得去看過究竟。

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至於不得不提的是新追加項目可見於家品系列裏，當中包括cushion和托盤等出現，想添置MARNI的家品來美化家居是時候出手了。

日期：由即日起至6月21日

時間：11am-8pm（星期一至四）

11am-9pm（星期五至星期日、公眾假期及公眾假期前夕）

地址：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

記者：何偉雄

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