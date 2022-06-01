【強檢公告】東涌海堤灣畔5座13人違強檢　已向有關人士發出檢測令

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民政事務今日（6月1日）表示，東涌海堤灣畔5座的居民須出示檢測結果電話短訊或相關證明，其中13名人士違反強制檢測公告，已向該等人士發出強制檢測令。

當局指，由今日上午約7時30分起，東涌海堤灣畔5座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。至上午約10時結束。



行動中共檢查了約300名受檢人士的檢測報告，其中13名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中1人處定額罰款10,000元。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。



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責任編輯：余思嵐