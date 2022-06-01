【奢華腕錶】CHANEL推6款WANTED腕錶　最矜貴終極版J12限量編號發行5組【內附詳情】

▲ 沒騙你，是有6款不過，你要睇到最後喔。（圖片品牌提供）

市道有復甦迹象，是咪要報復式購物來獎勵自己這麼配合防疫措施呢？相信不少品牌都在這年力谷產品，好讓填補過去２年被疫情偷走的收入，紛紛推出設計靚樣，價錢中上較易負擔的潮物，就好像時尚界龍頭大哥CHANEL，今年特別呈獻「CHANEL WANTED」全新限定腕錶系列。

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透過6個密不可分的英文字母譜寫精彩故事，將自家品牌標誌散落到每隻錶殼上，更在今年6月15日一口氣推出6款「CHANEL WANTED」腕錶，對筆者而言，單是以下這枚黑色陶瓷CHANEL J12腕錶已是一隻令人揮之不去的「魔鬼」了。

▲ 6 款J12腕錶–可單獨販售。 霧面黑色高抗磨陶瓷及精鋼錶殼飾以黑色塗層。（各$388,600）

​終極版，是這組J12 HIGHLY WANTED DE CHANEL BOX 腕錶套組，以一個黑色漆木盒陳設珍藏六隻非凡J12腕錶。６款38毫米 J12 腕錶皆以全黑陶瓷材質設計演繹單色美學，搭載 Caliber 12.1 自動上鍊機械機芯並飾以 34 顆明亮式切割鑽石。錶冠均鑲嵌一顆鑽石。限量編號，發行 5 組。要儲齊一套組，盛惠233.2萬。

記者：黃鑑江