【集體回憶】珍寶海鮮舫將移離本港　市民冀政府盡力保留

▲ 本月珍寶海鮮舫將移離香港。(曾秋文攝)

香港旅遊地標之一香港仔珍寶海鮮舫2020年3月停業，珍寶王國母公司周一（5月30日）宣布，本月珍寶海鮮舫將移離香港，尋找新出路。而珍寶海鮮舫廚房船昨晚突然下沉，警方指已固定有關躉船。詳情即看:【下一頁】

63歲吳先生是漁民，家住香港仔中心，今日（6月1日）特意來懷緬海鮮舫一番。他回想當年新船出海前，曾在珍寶海鮮舫延開30枱酒席，形容是非常華麗，得知海鮮舫要搬走後感到很可惜，又希望政府能出手挽救。他說，若然今屆政府未能出手挽救，希望候任特首李家超能想辦法挽留。

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另外，陳小姐則稱自己兒時曾到訪過海鮮舫，坦言雖然沒太大印象，但認為海鮮舫及以往沙田的畫舫均是香港的回憶一部分，而政府應該盡力保留。她又認為，海鮮舫能吸引其他遊客來到香港仔旅遊，對經濟有一定幫助。

以往海鮮舫還營業時亮著的霓虹燈很美麗，但近月已不見了。

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記者：曾秋文