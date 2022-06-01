  • 31°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逝者代言人】齒科法醫親解「Hello Kitty藏屍案」　爆案件審訊期間頻生靈異事件

健康 13:10 2022/06/01

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

齒科法醫親解「Hello Kitty藏屍案」，爆案件審訊期間頻生靈異事件。

法醫工作，普遍人都只停留在會解剖、驗屍這些印象。究竟他們如何以專業為屍骨發聲，透過骨頭令逝者的故事公諸於世？全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生做客J2節目《逝者代言人》，講述1999年轟動全港的「Hello Kitty藏屍案」。

最新影片：

案中23歲女死者樊敏儀，因錢債問題被禁錮於尖沙咀加連威老道一幢唐樓單位內。禁錮期間，3名兇手對其進行多項不人道虐待，例如被迫吃糞便飲尿、滾油灌進口腔，導致其傷重死亡；隨後更被肢解、烹屍。其軀幹不知所終，而烹煮過的頭顱則被塞進一個美人魚造型的Hello Kitty公仔頭部位置內。

「相片重疊法」辨認失DNA死者身份

梁法醫表示，人的頭骨、毛髮、指甲及牙齒的保存時間很長。尤其牙齒十分堅固，可抵受逾千度高溫及燃燒6小時。從牙齒也能推斷逝者年齡、性別及種族。

受害者頭顱被發現時，表面已沒有肌肉及下顎，只剩下兩隻牙齒。又發現頭顱上有一點黑色痕跡，證實頭顱是被烹煮過留下的燒焦印跡。而由於頭顱被烹煮、屍體失去軀幹，法醫難以抽取DNA；也沒有死者生前DNA記錄，無法進行任何比對，這令梁法醫感到惋惜。

所倖幾經調查，警方鎖定一位失蹤女士身份。法醫再以「相片重疊法」，將屍體頭骨與失蹤者照片比對，發現骨骼、五官特徵吻合，確認了受害人真正身份。梁法醫提到，香港首次使用相片重疊法確認死者身份，是於1982年時的「雨夜屠夫」林過雲案件。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

靈異事件頻生

「Hello Kitty藏屍案」令人心寒，梁法醫分享案件從揭發起至判決的過程中，不斷出現靈異事件。起初有鄰舍報警稱事發單位傳出惡臭，警察到場因不見屍體，以屋内極度髒亂導致惡臭為由草草了事；其中一名女警卻在不久後離奇自殺身亡。

而兇案發生的一個月内，其中一位兇手的13歲女友被判入女童院，卻每晚發惡夢，怨靈不斷重複「俾返個頭我！」向其索取頭顱。社工知悉後報警，這才將兇案揭發。

梁法醫又透露，兇宅陰森恐怖，審案的阮法官指藏死者頭顱的Hello Kitty公仔頭部在呈堂時，所到之處的燈都會突然熄滅，直言這是從未遇過的事。甚至3名兇手受判決後，報案人在某晚被敲門，門外傳來一聲「多謝」，開門卻不見人影。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【非常醫生】Hello Kitty藏屍案死者遭肢解頭顱被塞進公仔　齒科法醫親述當年靠一個關鍵破案
10:54 2020/03/24
【非常醫生】Hello Kitty藏屍案死者遭肢解頭顱被塞進公仔　齒科法醫親述當年靠一個關鍵破案
【法證先鋒IV】齒科法醫梁家駒聆聽死者「最後說話」　首位華人齒科法醫拆解《法證》系列
15:58 2020/03/13
【法證先鋒IV】齒科法醫梁家駒聆聽死者「最後說話」　首位華人齒科法醫拆解《法證》系列
法醫剖屍以外的日常工作：活體取證破風化性侵案
13:40 2018/06/21
法醫剖屍以外的日常工作：活體取證破風化性侵案

你可能感興趣

【非常醫生】Hello Kitty藏屍案死者遭肢解頭顱被塞進公仔　齒科法醫親述當年靠一個關鍵破案
10:54 2020/03/24
【非常醫生】Hello Kitty藏屍案死者遭肢解頭顱被塞進公仔　齒科法醫親述當年靠一個關鍵破案
【法證先鋒IV】齒科法醫梁家駒聆聽死者「最後說話」　首位華人齒科法醫拆解《法證》系列
15:58 2020/03/13
【法證先鋒IV】齒科法醫梁家駒聆聽死者「最後說話」　首位華人齒科法醫拆解《法證》系列
法醫剖屍以外的日常工作：活體取證破風化性侵案
13:40 2018/06/21
法醫剖屍以外的日常工作：活體取證破風化性侵案
法醫 罪案 Hello Kitty 綜藝節目 虐待 醫生 法官 香港

最高瀏覽

【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
00:00 2022/05/29
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻