【逝者代言人】齒科法醫親解「Hello Kitty藏屍案」　爆案件審訊期間頻生靈異事件

▲ 齒科法醫親解「Hello Kitty藏屍案」，爆案件審訊期間頻生靈異事件。

法醫工作，普遍人都只停留在會解剖、驗屍這些印象。究竟他們如何以專業為屍骨發聲，透過骨頭令逝者的故事公諸於世？全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生做客J2節目《逝者代言人》，講述1999年轟動全港的「Hello Kitty藏屍案」。

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案中23歲女死者樊敏儀，因錢債問題被禁錮於尖沙咀加連威老道一幢唐樓單位內。禁錮期間，3名兇手對其進行多項不人道虐待，例如被迫吃糞便飲尿、滾油灌進口腔，導致其傷重死亡；隨後更被肢解、烹屍。其軀幹不知所終，而烹煮過的頭顱則被塞進一個美人魚造型的Hello Kitty公仔頭部位置內。

「相片重疊法」辨認失DNA死者身份

梁法醫表示，人的頭骨、毛髮、指甲及牙齒的保存時間很長。尤其牙齒十分堅固，可抵受逾千度高溫及燃燒6小時。從牙齒也能推斷逝者年齡、性別及種族。

受害者頭顱被發現時，表面已沒有肌肉及下顎，只剩下兩隻牙齒。又發現頭顱上有一點黑色痕跡，證實頭顱是被烹煮過留下的燒焦印跡。而由於頭顱被烹煮、屍體失去軀幹，法醫難以抽取DNA；也沒有死者生前DNA記錄，無法進行任何比對，這令梁法醫感到惋惜。

所倖幾經調查，警方鎖定一位失蹤女士身份。法醫再以「相片重疊法」，將屍體頭骨與失蹤者照片比對，發現骨骼、五官特徵吻合，確認了受害人真正身份。梁法醫提到，香港首次使用相片重疊法確認死者身份，是於1982年時的「雨夜屠夫」林過雲案件。

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靈異事件頻生

「Hello Kitty藏屍案」令人心寒，梁法醫分享案件從揭發起至判決的過程中，不斷出現靈異事件。起初有鄰舍報警稱事發單位傳出惡臭，警察到場因不見屍體，以屋内極度髒亂導致惡臭為由草草了事；其中一名女警卻在不久後離奇自殺身亡。

而兇案發生的一個月内，其中一位兇手的13歲女友被判入女童院，卻每晚發惡夢，怨靈不斷重複「俾返個頭我！」向其索取頭顱。社工知悉後報警，這才將兇案揭發。

梁法醫又透露，兇宅陰森恐怖，審案的阮法官指藏死者頭顱的Hello Kitty公仔頭部在呈堂時，所到之處的燈都會突然熄滅，直言這是從未遇過的事。甚至3名兇手受判決後，報案人在某晚被敲門，門外傳來一聲「多謝」，開門卻不見人影。

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責任編輯：羅嘉欣