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【第五波疫情】陳肇始指已為逾3萬名康復者提供免費中醫治療　共逾9萬次診療

社會 13:08 2022/06/01

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食物及衞生局局長陳肇始。（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，今波疫情累計確診人數逾百萬人。食物及衞生局局長陳肇始今日（6月1日）出席立法會會議，她回答議員質詢時表示，港府為新冠康復患者多項跟進服務，其中食衞局在前年起推出中醫門診特別診療服務，亦在全港18區的中醫診所暨教研中心，為合資格人士提供不多於10次免費中醫內科康復治療，至今已有逾3萬名康復病人參與，合共提供了9.3萬次診療。

立法會議員麥美娟在會議上提出質詢，關注港府對康復者出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（長新冠）的支援及治療方法。陳肇始在回應時指，政府致力為康復的新冠病人提供適切的護理和支援服務，亦支持多項有關長新冠的研究，以助制訂更佳的政策，支援康復者得到貼切的護理。

她說，醫管局會安排痊癒的新冠病人覆診，並按臨床需要轉介他們接受其他康復服務，而兒科醫生會繼續按兒童新冠康復者的臨床情況，安排合適治療及所需的覆診。

另外，在食衞局的推動和支持下，醫管局早於2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，透過全港18區中醫診所暨教研中心為合資格的確診人士提供免費中醫內科門診復康服務，按實際病况提供不多於10次的冶療。截至今年5月30日，已有超過3萬名康復病人參與，並已提供超過9.39萬次診療。當局亦由今年2月起，為確診的安老院舍院友提供中醫藥復康診療，至今有逾240間院舍參加，提供逾1萬次診療。

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記者：郭詩詩

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