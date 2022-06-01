【死因研訊】研訊主任快測呈陽性　渣馬跑手死因研訊押後再訊

▲ 研訊主任快測呈陽性，渣馬跑手死因研訊押後再訊。（資料圖片）

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手暈倒，送院4天後不治，死因庭早前就事件展開研訊，案件原定今（1日）於西九龍裁判法院續審，惟負責主理本案的死因研訊主任今早進行新冠肺炎快速測試時，發現結果呈陽性，因此今早未有到庭。案件押後至明天（2日）再訊，以待研訊主任進行核酸檢測的結果再議。

死因研訊上周展開，法庭要求與訟各方的律師代表及陪審團等，每天出席聆訊前均需自行進行快速測試，並紀錄結果。

案件今早續審時，死因裁判官指死因研訊主任許珉諾今早快速測試呈陽性，因此案件暫時押後至明天，以待研訊主任的核酸檢測結果，再決定如何處理本案。

涉案死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被送院，延至1月24日離世。

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記者：楊詠渝