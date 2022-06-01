【全職爸爸】銀行投資經理棄高職做湊仔公　由挫敗到滿足：我很享受全職爸爸的身份

▲ 做了全職爸爸5年的梁柏延說，未知日後會否重踏職場，但現在就十分享受照顧兒子的生活。

不少全職媽媽經常呻辛苦，那麼全職爸爸情況是否都一樣？5年前辭任銀行投資經理轉做全職爸爸的梁柏延（Patrick）說：「湊仔比返工更辛苦，因為永遠沒有下班的時間。」

Patrick自言當初照顧孩子面對挫折感到十分失落，更失去自我價值，到現在已變得很享受全職爸爸的身份，全因能見證兒子快樂成長，建立良好親子關係，當年放棄如日方中的事業，相當值得！

▲ 梁柏延說可以陪伴兒子成長，放棄如日方中的事業都是值得的。(黃建輝攝)

香港上班一族出名工時長，Patrick做銀行工作當然亦不例外。「我住在沙田，公司在鰂魚涌，每天早上6時出門返工，做到晚上7、8點才收工，回家已經9時，食飯後便跟兩個兒子玩一會，10時他們便要休息，每天相處時間只有十數分鐘。」他說。

放假的日子，Patrick跟太太會親自照顧兩位兒子，但卻發現兩兄弟對他們態度有點冷漠，常常嚷著要跟平日照顧他們的嫲嫲及外傭姐姐在一起。

Patrick發現問題，但礙於正處於事業的搏殺期，故只好見步行步。「當時我工作發展不錯，曾被邀到總行跟管理層分享工作經驗。」同時，他跟銀行客戶的關係十分良好。「有些熟客經常搵我傾偈，大家就像朋友一樣。有位婆婆更煲湯給我，令我很感動。」

▲ 每逢周末日，一家四口都會到處遊玩。(被訪者提供)

患手足口病成轉捩點

日復日的忙碌工作，令三父子的關係似乎愈走愈遠，但一場傳染病卻帶來轉捩點。「當時讀幼稚園K2的哥哥染上手足口病，期後傳給我及弟弟，反而媽媽沒有事，於是我們3人便在家休息兩個星期。」三父子的關係，出現微妙的變化。「我們一齊玩一齊食一齊瞓，相當開心，大家關係變得很親密。」

兩星期匆匆過去，生活回復正常，兩兄弟卻對爸爸依依不捨。「他們兩個一齊問我：『幾時可以再同我們玩？如果你以後可以陪住我們就好了！』當時我被這兩句說話觸動心靈。」

Patrick便忽發奇想，自己做全職爸爸的可能性。「我主動跟太太提出這個建議，當時她沒有拒絕我更開始計數，看看生活能否支持得到。」

其實令Patrick有這念頭，或多或少源於他的家庭背景。「自小我移民到英國，後來爸爸不適應當地生活，最後跟媽媽離婚，我就在單親的環境下成長，缺乏一個爸爸的角色，對我日後成長有很大影響。現在當我成為爸爸，便想跟兒子建立親密關係。」半年後Patrick決定辭職，正式成為全職爸爸。

曾做虎爸關係變差

他笑言自己揀錯「轉工」時間，接手照顧兒子時正值暑假，是家長最忙碌的日子。「當時兩兄弟不用返學，我要24小時全天候照顧。由於他們報讀不同的暑期班，每日都忙着接送，試過幾次記錯上堂時間及地址，搞到我一頭煙。」

Patrick在英國時負責自己的起居飲食，故他說買餸、煮飯、洗衫及清潔等家務絕對難不倒他，反而湊仔就有點無所適從。「當時覺得我辭職立志做全職爸爸，一定要做出成績來。」

於是他催谷正準備升小學的大仔樂行，每天嚴格督促做功課，還要做拼音、數學及生字等的補充練習，每周閱讀一定數量的中文及英文書，並以考入名校做目標。

但堆積如山的練習，大仔應付不到，有時寫字速度慢一點，無法在限定時間內完成，Patrick便會大發脾氣。「我試過嬲到把他的習作擲落地，叫他以後不要再做功課。」

他坦言情緒失控的原因，是失去了從前工作帶給他的滿足感。「以前我在銀行工作，每個月都交到數達到公司標準，很有成功感。但教大仔做功課，卻出現很大的挫敗感。」

▲ 大仔升小一前的暑假，Patrick跟他踩單車遊台灣。(被訪者提供)

同時他又聽到不少閒言閒語，令他心情跌進谷底。「有些朋友知道我做全職爸爸，就問我是否中了六合彩，有的就笑笑口說羨慕我有老婆養。有次我路經樓下管理處，保安姐姐問我：『梁生，你今天放假？』我當刻覺得她笑我沒有工作，整個人失去了自我價值。」

幸好得到太太的諒解，除了勸他不用理會人家目光外，更提醒他原本做全職爸爸的初心，是要讓小朋友開心成長。Patrick自言一言驚醒夢中人，於是便決定不做虎爸，從此不用大仔做額外練習，只按着他的興趣及進度學習，兩父子關係最終得到和解。

帶大仔台灣單車遊

學術的要求可作出妥協，但他認為小朋友性格必須要好好培養，他希望兩位兒子要獨立及有耐性，於是他在大仔樂行升小一前的暑假，開展一次兩人10天的台灣單車遊。「我稱這次是『大個仔之旅』，地點、設計單車行程及酒店等，他都有份參與策劃，希望訓練他的獨立性。」

▲ 兩位兒子去年暑假參加獨木舟課程，爸爸亦一同參與。(被訪者提供)

在台灣旅程中，樂行面對不少困難，Patrick會放手讓他自己解決。「由於每天要轉酒店，他要學識如何執拾行李；當踩單車迷路時，他要看地圖搵出路。」

雖然媽媽並沒有同行，卻給了樂行一個重要的任務。「媽媽要他在台灣認識一位新朋友，有晚我們在夜市食串燒，一位攤檔老闆跟他好好傾，更一起拍照及交換聯絡電話，這位叔叔便成為了他的新朋友。」台灣之旅後，Patrick說大仔變得有主見及責任心，自理能力也提高。

Patrick亦眼見弟弟漸漸長大，不時跟哥哥爭寵，於是他每個月設一天「拍拖日」，他及太太各自帶一個兒子出街，兩兄弟可以各自獨佔父母的時間。「他們每次都很珍惜跟我們的獨處，表現雀躍。我更發現相處時兩兄弟的表現有點不同，性格較獨立的哥哥會變得很嗲，個性活潑的弟弟就變得很成熟，可能這是他們潛藏的性格吧！」

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開FB抒發情感

做全職媽媽都要有Me Time，Patrick說全職爸爸一樣要有。「湊仔真的辛苦過返工，最攞命是24小時無休。所以我無論有多忙，每天必定早上5點落街跑步1小時，心情輕鬆，這樣才有力氣面對繁忙的一天。」

雖然辛苦，但Patrick卻無悔選擇做全職爸爸。「自己在單親家庭長大，明白爸爸的角色很重要，我在照顧兒子的同時，亦學識如何去做一個好爸爸，這是非常值得的。」

Patrick更開設了「全職樂爸」Facebook專頁，希望透過自己的經驗，跟網友分享及交流照顧小朋友的各樣點滴。「媽媽湊仔可以跟其他媽媽傾吓，但爸爸就較難搵對象傾訴，所以在網上抒發下情感，我覺得這方法也不錯呢！」

記者：招美寶