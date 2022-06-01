【靚太安樂窩】一文睇清3大常見梳化種類 專家教你梳化選購全攻略
梳化是家居必備傢俱，但種類及品牌繁多，到底怎樣才可選購到一張適合自己又高質的好梳化？TOPick找來裝修佬講解及分析常見梳化種類、尺寸及物料，為你提供實用貼士！
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梳化設計種類
1.一字型梳化
設計分為雙人坐和三人坐，而長型設計的梳化對空間要求不高，而擺法比較單一，一般會選貼牆，並面向電視的擺放。大家選購時，可考慮家庭人數選擇。
2.梳化床
擁有折疊及可睡可坐的二合一功能，十分適合空間細小的單位。梳化床的五金配件、面料及承托力會由不斷開合及拖拉而影響。另外，由於睡覺及坐都使用同一張梳化，所以其使用壽命會較其他款式梳化短。
3.L型梳化
體積較大，對空間要求較高，但亦較有氣派，也作隔分空間之用。
梳化常見尺寸
|長度（cm）
|深度（cm）
|單人梳化
|65-90
|58-88
|雙人梳化
|120-150
|85-90
|三座梳化
|180-220
|88-99
梳化常見物料
|梳化物料
|優點
|缺點
|真皮（牛皮及豬皮)
|
|
|仿皮
|
|需保養
|布質
|
|
2點影響梳化壽命
梳化的填充物及骨架其實可直接影響梳化壽命，令梳化容易塌陷及令用家坐得不舒適，甚至影響人體健康。
梳化填充物
其用途是承托著人的體重，如果質料或質量差的話，梳化容易塌陷，縮短梳化壽命，所以選購時不能只看面料，還要留意使用填充物物料。常見的填充物有以下幾種：
1) 高密度聚氨酯（PU）:最常見填充物，彈性及支撐力強，透氣性佳。
2) 天然乳膠：可以配合人體曲線、透氣性佳、防蟎抗菌，但價格高。
3) 人造棉：質感較柔軟、便宜，但承托力低。
4) 海綿：伸縮及緩衝性好、透氣度高，但如質量不好會有刺激性味道。
5) 羽絨：舒適度高、壽命長，但回彈力低，價格也較貴。
梳化骨架
骨架支撐整個梳化，如同時直接影響梳化壽命。一般梳化是用木做骨架，當中包括實木骨架或木夾板骨架。實木骨架承重會較好，也更耐用，不過相對成本高，價格貴。
而木夾板骨架則做工簡單，不耐用，可大量生產，成本較低。另外，木夾板或有甲醛問題，大家需要小心考慮。
梳化選購Q&A
Q.在梳化店時，除留意物料尺寸，應該怎樣試坐才知道梳化適合自己？
A:注意梳化角度，即人坐下時，臀坐到貼底，背靠梳化，若可不影響呼吸就是合適你的梳化角度。另外，注意梳化高度，指的是坐墊到地面的距離。要留意人坐到梳化時，雙腳是否能貼地板，並且能輕易站立。
Q.如家中有小朋友或寵物，選購梳化有甚麼要注意？
A:不建議使用淺色及布藝梳化，因布料容易弄髒及磨損。如果必須選擇布藝梳化，可考慮於梳化上再加設軟墊或多購入一套梳化套以用替換清洗。
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責任編緝：張懿慧