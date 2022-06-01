【靚太安樂窩】一文睇清3大常見梳化種類　專家教你梳化選購全攻略

▲ 購買梳化之前，大家都要對梳化材質有基本應知。

梳化是家居必備傢俱，但種類及品牌繁多，到底怎樣才可選購到一張適合自己又高質的好梳化？TOPick找來裝修佬講解及分析常見梳化種類、尺寸及物料，為你提供實用貼士！

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梳化設計種類

1.一字型梳化

▲ 一字型梳化是香港最常見的梳化款式。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

設計分為雙人坐和三人坐，而長型設計的梳化對空間要求不高，而擺法比較單一，一般會選貼牆，並面向電視的擺放。大家選購時，可考慮家庭人數選擇。

2.梳化床

擁有折疊及可睡可坐的二合一功能，十分適合空間細小的單位。梳化床的五金配件、面料及承托力會由不斷開合及拖拉而影響。另外，由於睡覺及坐都使用同一張梳化，所以其使用壽命會較其他款式梳化短。

3.L型梳化

體積較大，對空間要求較高，但亦較有氣派，也作隔分空間之用。

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梳化常見尺寸

長度（cm） 深度（cm） 單人梳化 65-90 58-88 雙人梳化 120-150 85-90 三座梳化 180-220 88-99

梳化常見物料

梳化物料 優點 缺點 真皮（牛皮及豬皮) 設計較沉穩大氣

透氣性最好

觸感佳

易清潔

壽命較長 價格較貴

需保養

款式較少

隨時間皮質會變硬 仿皮 質感與真皮相近

價錢較真皮便宜

易清潔

壽命較長 需保養 布質 設計較時尚，能營造柔和氣氛

款式多樣

價格較便宜

無需保養 難清潔

容易塌陷

壽命短

2點影響梳化壽命

梳化的填充物及骨架其實可直接影響梳化壽命，令梳化容易塌陷及令用家坐得不舒適，甚至影響人體健康。

梳化填充物

▲ 梳化填充物。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

其用途是承托著人的體重，如果質料或質量差的話，梳化容易塌陷，縮短梳化壽命，所以選購時不能只看面料，還要留意使用填充物物料。常見的填充物有以下幾種：

1) 高密度聚氨酯（PU）:最常見填充物，彈性及支撐力強，透氣性佳。

2) 天然乳膠：可以配合人體曲線、透氣性佳、防蟎抗菌，但價格高。

3) 人造棉：質感較柔軟、便宜，但承托力低。

4) 海綿：伸縮及緩衝性好、透氣度高，但如質量不好會有刺激性味道。

5) 羽絨：舒適度高、壽命長，但回彈力低，價格也較貴。

梳化骨架

▲ 梳化骨架。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

骨架支撐整個梳化，如同時直接影響梳化壽命。一般梳化是用木做骨架，當中包括實木骨架或木夾板骨架。實木骨架承重會較好，也更耐用，不過相對成本高，價格貴。

而木夾板骨架則做工簡單，不耐用，可大量生產，成本較低。另外，木夾板或有甲醛問題，大家需要小心考慮。

梳化選購Q&A

Q.在梳化店時，除留意物料尺寸，應該怎樣試坐才知道梳化適合自己？

A:注意梳化角度，即人坐下時，臀坐到貼底，背靠梳化，若可不影響呼吸就是合適你的梳化角度。另外，注意梳化高度，指的是坐墊到地面的距離。要留意人坐到梳化時，雙腳是否能貼地板，並且能輕易站立。

Q.如家中有小朋友或寵物，選購梳化有甚麼要注意？

A:不建議使用淺色及布藝梳化，因布料容易弄髒及磨損。如果必須選擇布藝梳化，可考慮於梳化上再加設軟墊或多購入一套梳化套以用替換清洗。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

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責任編緝：張懿慧