【日久生情】陳嘉慧Lincoln郊遊斷正？　TVB小花Erica疑與前天堂鳥成員撻著

▲ TVB小花陳嘉慧疑與前天堂鳥成員Lincoln拍劇撻著。

TVB小花陳嘉慧（Erica）近年備受力捧，早前獲委派擔任奇幻愛情短集《愛上我的衰神》的女主角，首次做女一的Erica向男主角胡鴻鈞獻出螢幕初吻，演技大獲好評。

事業得意，原來愛情更得意，近日Erica被爆有新戀情，對象為前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln），他在劇中演繹「恐怖渣男」演技獲讚。

據知，Erica去年拍攝《愛上我的衰神》時已跟圈外男友分手，回復單身的她獲同劇的Lincoln日夜陪伴、呵護照顧，打動了當時心靈脆弱的Erica，加上Lincoln會投其所好，二人一拍即合。之後兩人又再同為《法證先鋒V》拍攝，現時亦一同為新劇《你好，我的大夫》開工，奉旨日對夜對。

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網上洩蜜

近日有網民發現兩人出外拍拖，亦不避嫌在網上傳情。除了上載合唱歌片段，其中一首由Lincoln彈結他的《有心人》：「寂莫也揮發着餘香，原來情動正是這樣…」，歌詞似形容兩人之間的感情。早前Erica與Lincoln分別上載郊遊的單人照，但身後背景的環境十分相似，而且二人亦手拿同一飲品店膠杯。每次Lincoln一出post，「頭號粉絲」Erica必定為對方按讚，隔空傳情。

前日（5月30日）26歲生日的Erica，獲《你好，我的大夫》同劇演員慶祝生日，包括包括蔡思貝、何廣沛、游嘉欣、吳偉豪及孔德賢，雖然未見緋聞男友Lincoln的蹤影，但他相當識趣在下面留言祝賀，Erica亦有親自回覆對方。

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入行6年 備受力捧

Erica於2016年趁暑假參加TVB電視臨時演員招募，然後客串劇集《溏心風暴3》，當時仍是學生的她，對演戲產生興趣，其後加讀TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後即簽約成為旗下藝人。她曾多次參演《愛．回家之開心速遞》，不過都是演不同角色，非常劇集常駐演員。

2019年參演《解決師》飾演學生「陳佩慧」，開始為觀眾認識；2020年在《迷網》飾演外表清純實質卻是綠茶婊的幼稚園老師嘉碧，演技獲得發揮，受到觀眾關注。

▲ 不時向網民派軍糧。

除了拍劇外，Erica還主持兒童節目《Think Big天地》，以及參與《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目。

Erica於12歲跟隨在日本工作的母親到東京生活，並在日本櫻美林大學畢業，故此能操流利日語。而她亦憑懂日語的優勢，曾獲安排到日本拍旅遊節目，及要用日文溝通的主持工作。

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