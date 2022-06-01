【人際關係】中學女生性格孤僻沒朋友　醫生媽媽過來人鼓勵︰做真正的自己

▲ 性格較孤僻的學生不必強迫自己融入社交圈，最重要是做真正的自己。

周一放假，我在咖啡廳。午膳時份，附近中學的女生陸續進來。首先是一個其貌不揚的陰沉女孩，戴着眼鏡，頭髮胡亂束成馬尾，瀏海厚厚地掩蓋了半邊臉。她拿着咖啡，第一時間衝向全店最角落的位置，在我左邊對面坐下來。她戴上耳機，眼睛盯緊手機，木無表情，縮肩弓背，一副「生人勿近」、「請勿打擾」的姿態，一邊喝咖啡，一邊偷偷吃自己暖壺中食物。

我心中一動。她正是從前的我。

然後其他女生也來了，三三五五地坐在我右邊的敞闊餐桌，都是很登樣的女孩，長髮、中長髮、鬈髮、綁辮子，沒有一個戴眼鏡的-這個年頭怎可能沒有近視呢？一定是戴了隱形眼鏡。有活潑的、斯文的、多話的、靜默的，滿懷自信，在店裏隨意挑選想吃的食物，多麼酷、多麼自由。她們談天說地，有的嘻嘻哈哈聊八卦說是非、有的嚴肅認真討論人生問題。她們不恐懼、不孤單；同學跟自己觀念相似、喜好相同，是世界主流，沒有甚麼好擔心的。

多麼令人羡慕啊！我曾經是左邊那個女孩，對別人的悠然自得總是感到不理解，既羡慕又妒忌，為甚麼我就不能夠像其他人一樣呢？為甚麼我總是怪怪的，平凡、醜陋、孤獨、自卑，寧願自己一個人待着？人家是一個又一個的小圈子，而我總是在小圈子的外邊。

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是我錯了嗎？

咖啡廳左邊的女孩心裏是否這般想，我不得而知。至於以前的我，也是滿臉的毫不在乎，其實心底裏一直自我懷疑，擔心得不得了。

這些年來，我證明了自己的能力，不比右邊那些女孩差。我也試過成為社交的人，加入這些快樂女孩的聚會，然後發覺，當中大部分的活動和話題不是我喜愛的，八九成都有點沉悶、虛浮，像是浪擲了光陰。反之，一個人待着的話，百分百時間都能花在自己喜愛或者感覺有用的地方。在一個寶貴的午膳休息時間裏，可以專注深入地思考各種問題；人一多，就想不到東西，思維長期停留在淺層，十分痛苦。

如果可以，我希望告訴左邊的女孩、即是我小時候的自己：「不要懷疑自己。你沒有錯。好好享受這片孤獨，因為這才是你想要的，這才是真正的你。」

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「左邊的女孩」

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