【尋人記II】李鄭屋伯伯粉絲認不出金句王　方東昇以一招化解尷尬

▲ 方東昇以一招化解尷尬場口。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》近日熱播，開播兩周以來贏盡口碑，當中主理人之一的方東昇當然功不可沒。

於本周播映的「尋人旅程」中，既然發生一件趣事，居於「李鄭屋」的一位鄭伯伯，因為動了眼部手術，眼朦朦的他認不出偶像，但方東昇這位才子發揮其急才，以一句說話化解尷尬場口。

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節目好評如潮

《尋人記II》除勾起大眾的舊記憶外，節目內外均充滿感動。比如上周故事主角「吃杯麵的男孩」志文，憑藉樂觀正向態度克服童年逆境，加上與恩師黃Sir的互動既含蓄又感人。

節目播出後好評如潮，不少街坊主動跟志文打招呼，大叫「杯麵男」，為他打氣。

▲ 方東昇主持的《尋人記II》贏盡口碑。

另一單元主角黃國強及James，「憑著愛」走出失婚陰霾，重新找到愛的支柱，組織幸福家庭，

而本周《尋人記II》故事主角眾多，分別是苦候上樓的李鄭屋徙置區居民，以及在下白泥村校讀書的孩子。

於本周尋人過程裡，攝製隊跟進李鄭屋個案，經歷長達半年的尋人期，撞板多過食飯，幸好遇到不少意想不到的貴人，包括舊同學、街坊福利會理事，還有數之不盡的熱心住客，當中最爆笑是遇上尋人記粉絲鄭伯伯。

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我就係方東昇

為尋覓當年受訪的李鄭屋徙置區街坊，攝製隊幾乎每周必到「李鄭屋」遊走碰運氣，期間熱心的鄭伯伯主動「獻計」，並胸有成竹向當時站在家門、戴著口罩的方東昇說：「你去搵方東昇啦！佢30年、40年後（嘅人）都搵到，佢有電腦、check到吖嘛。素未謀面都搵到，你冇睇電視架咩？」

方東昇聽完，立即除下口罩回應「我就係方東昇」，大感錯愕的鄭伯伯即時笑彎了腰，負責拍攝的黃曉瑩亦笑到幾乎手震，場面爆趣。

攝製隊事後聯絡鄭伯伯，原來他受訪時剛完成白內障手術，故認不出眼前的方東昇。鄭伯伯又透露自己早前在節目宣傳片出現後，每次落街均有街坊向其表示：「你上咗鏡呀！」

▲ 方東昇大受觀眾歡迎。

贏盡口碑

《尋人記II》除在港引來討論外，在內地同樣有不少迴響，豆瓣現時評分9.7，相關留言每多好評。

當中包括「有人情味的節目」、「第三集志文的故事從頭哭到尾」、「方東昇條Team，就是品質保證」、「第一集故事上集很詼諧，下集看到人眼濕濕」、「笑淚交織」、「呈現真實的人性才最打動人」、「既是尋人，又是尋人生經歷、人生態度」。

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另外，香港的網民大讚方東昇的主持功力，於「元祖級投訴王」安仔那一集裡，方東昇以輕鬆手法講述安仔的故事，又可以保持中立態度，獲網民大讚夠專業。

當中包括「方生應該是電視新聞史上至今最叻的新聞從業員」、「好勁！佢係令我開電視嘅原因」、「方東昇俾我感覺係成熟穩重，有智慧又正氣」等。