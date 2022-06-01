【偷食出軌】細數娛圈經典渣男　王力宏許志安形象事業一舖清袋

▲ 圈中偷食男！

近日汪小菲被爆與大S結婚時疑婚內出軌，更被公開與不同女子的親密照，引起全城熱話！其實娛樂圈渣男何其多，周不時發生偷食事件，令形象即時「插水」，翻身無了期，即使有望復工，人氣亦大不如前！

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王力宏

台灣歌手王力宏於去年12月宣布與太太李靚蕾離婚，8年婚姻玩完。隨後李靚蕾在社交網發「萬字文」毀滅式爆料，直批王力宏婚後召妓、有炮友等不倫行為，好男人形象盡毀，由天王變渣男，一鋪清袋。

即使最後他選擇「跪低」，惟身邊好友、廣告商亦秒速「割席」，及後的商演、真人騷亦沒有他份，損失慘重。而王力宏亦宣布暫時退出娛樂圈，直言要負起男人的責任：「都是我的錯！」

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羅志祥

台灣天王羅志祥（小豬）於2020年4月，被內地網紅女友周揚青發長文控訴他不檢點的性生活，並力數四宗罪，包括有專屬「聊妹」手機、「唔熟唔食」跟旗下女藝人及化妝師有「私情」，以及有「開P癮」，常進行「多人運動」等，更被稱為「時間管理大師」。

在周揚青的毀滅式復仇爆料後，小豬的事業直插谷底，導致全面停工。

直至2021年2月開設個人影片頻道，為復出試「水溫」，不過影片點撃率甚低，人氣大不如前。早前小豬更宣布將於今年7月9日重回台北小巨蛋舞台，又推出新歌，決定洗心革面後重返娛樂圈繼續為事業打拚。

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張致恒

2019年7月張致恒（Steven）突然宣布未婚做爸爸的喜事，但原來他當時還未與舞台劇演員梁皓恩（April）分手，而April一直被蒙在鼓裏。

隨後，當時更有「小四」Moon與「小五」Maggie「自行引爆」曾被男方欺騙，即爆出Steven五年內一腳搭幾船，故被封為「新一代世紀賤男」，不少網民大罵他做「渣男」。

Steven引發連串桃色風波後，形象徹底破產，連累演藝工作叫停，事後更不惜要放下身段到酒店做廚房散工，又要做不同的part time養家。

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許志安

歌手許志安（安仔）於2019年4月，被爆背着太太鄭秀文與黃心穎「偷食」，二人在車廂內激咀段片流出，令事件曝光，「安心偷食」引起全城轟動。

及後，安仔火速召開記者會親作交代，並宣布暫時停工，直認自己是一個「壞咗嘅人」。

事件發生後安仔及心穎不單形象破產，事業幾乎一舖清袋，直至現時，跟無綫仍有合約的心穎被無限期「雪藏」，至今復出無望。

但安仔停工了一段長時間，努力洗底漸漸為復出鋪路，早前更加盟環球唱片。

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