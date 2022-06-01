【熱量陷阱】12款經典台式小吃熱量列表　貢丸蘿蔔湯極高卡堪比蚵仔煎

▲ 12款經典台式小吃熱量列表：貢丸蘿蔔湯極高卡堪比蚵仔煎。

香港滿佈世界各地美食，其中台灣小吃很受港人歡迎。澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）在Instagram專頁發文，選出12款經典熱門台式小吃，並整理營養表，當中藏有卡路里陷阱！一齊了解下：

最新影片：

12款台灣小吃熱量及營養價值表

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

台式小吃高油高鈉 需注意份量

啊家表示，台式小吃大部分屬於高脂肪食物，熱量很高，不宜經常吃。且鈉含量均偏高，患有心血管疾病人士或減脂期的人都要注意。

另外，雖然油炸的小吃熱量高，但其實看似清淡的貢丸熱量也很高，每100克貢丸的脂肪量高達20克，約等於5茶匙油。因此，貢丸蘿蔔湯感覺很健康，很多人不覺得是高熱量食物，但其實是卡路里陷阱！

——————

內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會認可的註冊執業營養師。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram)的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於 NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理以及飲食治療改善腸易激綜合症。

——————

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛